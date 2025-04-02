У дитсадках можуть приймати дітей від трьох місяців: МОН готує важливі зміни

Раніше дошкільна освіта фокусувалася на дітях віком 3 – 6 років. Саме їх пріоритезувало Міністерство освіти і науки України. Однак зараз, щоб не закривати садки, пропонуватимуть місця і для дітей молодшого віку (від трьох місяців).

Про це заявила заступниця міністра освіти і науки України з питань дошкільної освіти Анастасія Коновалова "Освіторії", зазначає 24 Канал. Мовиться про облаштування ясел.

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Діти від тьох місяців зможуть відвідувати садки

Посадовиця каже, що для такого швидкого переформатування в дошкільний заклад освіти треба залучити інвестиції. Потрібне і переобладнання, і навчання вихователів. Адже багато працівників уже зовсім не пам'ятають, як працювати з маленькими дітьми.

Відкриття ясел надважливе в умовах, коли на українському ринку праці бракує людей, а криза демографії тісно переплетена з економічною,

– зазначає Коновалова.

І додає: чи не основний бар'єр виходу жінки на роботу в таких умовах те, що вона не може отримати послугу дошкільної освіти. За даними дослідження, стовідсоткове забезпечення дітей послугами дошкільної освіти від одного року дасть змогу потенційно понад 750 тисяч жінок вийти на роботу.

На сьогодні наша мережа теоретично могла б покрити послуги дошкільної освіти для 96% дітей. Але проблема в пропорціях розподілення дітей – їх значно менше в невеликих містах, у селах,

– уточнила заступниця Лісового.

І навела яскравий приклад: розпочинаємо ремонт укриття в закладі зі 120 дітьми, а через рік у цьому садочку вже не набираються нові групи.

Зазначимо, заступниця міністра освіти і науки також розповіла, що на сьогодні, якщо говорити про комунальну мережу, в Україні є 11 804 заклади дошкільної освіти. Однак укриття має 8 181 садочок.

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