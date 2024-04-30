"Добрий день" чи "Доброго дня": як правильно вітатися українською

В українській мові є чимало красивих форм привітань. Головне – вживати правильні, а не мовні покручі.

Відомий мовознавець та учитель Олександр Авраменко розповів, як не помилитися у звичайному вітанні. І уточнив, чи можна вітатися словами "Доброго дня!".

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"Добрий день" чи "Доброго дня": як правильно вітатися

Авраменко зазначив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".

Запитаєте: "А чому не доброго дня?". – Відповідь проста: "Така мовна традиція!,

– акцентував мовознавець.

І порадив згадати слова колядки, яка сягає давнини:

"Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!". А не "Доброго вечора, пане господарю!",

– уточнив педагог.

Він також зауважив, що українці можуть вживати вислів "Доброї доби!". Але не варто – це мовний покруч.



Як правильно вітатися / скриншот відео