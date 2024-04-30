"Добрий день" чи "Доброго дня": як правильно вітатися українською

30 квітня 2024, 21:12
Читать новость на русском

Джерело:

Сніданок з 1+1

В українській мові є чимало красивих форм привітань. Головне – вживати правильні, а не мовні покручі.

Відомий мовознавець та учитель Олександр Авраменко розповів, як не помилитися у звичайному вітанні. І уточнив, чи можна вітатися словами "Доброго дня!".

Дивіться також Як сказати українською "утро вечера мудренее"

"Добрий день" чи "Доброго дня": як правильно вітатися 

Авраменко зазначив: вітаючись вранці, треба використовувати родовий відмінок (чого?) – "Доброго ранку!". А вдень і ввечері – називний (що?) – "Добрий день!", "Добрий вечір!" – а не "Доброго дня!".

Запитаєте: "А чому не доброго дня?". – Відповідь проста: "Така мовна традиція!,
– акцентував мовознавець.

І порадив згадати слова колядки, яка сягає давнини:

"Добрий вечір, пане господарю! Син Божий народився!". А не "Доброго вечора, пане господарю!",
– уточнив педагог.

Він також зауважив, що українці можуть вживати вислів "Доброї доби!". Але не варто – це мовний покруч. 


Як правильно вітатися / скриншот відео 

Зверніть увагу! Раніше у нашій антисуржиковій добірці ми розповідали детальніше, які слова треба забути, якщо ви вітаєтесь з іншими людьми. А також уточнили, які мовні покручі не вживати, якщо прощаєтесь. Про це ви можете дізнатися за посиланням. 
Автор: Марія Волошин