Коли буде додатковий період реєстрації на НМТ у 2025 році

Випускники цьогоріч ще можуть зареєструватися на національний мультитест. Попри те, що основний період реєстрації вже закінчився.

Він тривав з 6 березня до 3 квітня включно. 24 Канал натомість розповість, чи буде додатковий і коли.

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Коли буде додаткова реєстрація на НМТ-2025

Ті випускники, які не змогли зареєструватись на НМТ у 2025 році, зможуть це зробити під час додаткового періоду. Він триватиме з 9 до 14 травня. Такі дати є у календарному плані проведення національного мультитесту.

Зареєструватись на тестування ще зможуть ті вступники, які реєструвалися в основний період, але отримали відмову від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Також зареєструватись для участі в додатковій сесії НМТ матимуть можливість ті, хто не зміг зареєструватись під час основного періоду з поважних причин.

У межах додаткового періоду також реєструють осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах.

Зверніть увагу! Під час реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ потрібно обов'язково завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопію заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує поважну причину, через яку особу не зареєстрували під час основного періоду реєстрації.

Нагадаємо, що на національний мультитест цьогоріч вже зареєструвалися понад 310 тисяч учасників.