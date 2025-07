"Don't push the horses": чому іноземці не зрозуміли Усика

Уночі 20 липня український боксер Олександр Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу. Це звання він здобув після перемоги над Даніелем Дюбуа.

Напередодні реваншу наш чемпіон під час пресконференції видав цікаву фразу – "Don't push the horses". 24 Канал розповідає, чому її не зрозуміли іноземці, полюбили українці і чому вона вже встигла стати мемом.

До теми "Don't push the horses": мережа вибухнула мемами після слів Усика

"Don't push the horses" – чому цю фразу не зрозуміли іноземці?

Під час пресконференції Олександр Усик сказав фразу, яка вже встигла стати мемом – "Don't Push The Horses". Так дослівно англійською мовою можна перекласти вислів "Не женіть коней". Однак ре варто. Тому іноземці й не зрозуміли, що має у цей момент на увазі наш чемпіон, адже у їхній мові такого сталого вислову немає.

Якщо ж українці кажуть: "Не жени коней", – маючи на увазі, аби людина пригальмувала, не поспішала, то в англійській мові ідіома з таким значенням звучатиме так: "Hold your horses" (ніби "Притримай своїх коней").

До прикладу:

Just hold your horses and let me explain everything first. – Пригальмуй і дай мені спочатку все пояснити.

Також можна сказати так: "Don't get ahead of yourself " – "Не забігай наперед" чи "Не поспішай із висновками".

Українці натомість підтримали Усика і спитали жартома: "Що тим британцям не зрозуміло?".

Читайте "Не встигла сидр відкоркувати, а вже нокаут": українці жартують про бій Усика та Дюбуа

Звідки взявся цей вислів?

Українці могли і раніше чути такий вислів як "Don't push the horses". Його вживав український гуморист Василь Харізма.

Комік в одному з YouTube-шоу вимовив цю фразу, маючи на увазі, що гості повинні покращувати свій рівень англійської, переклавши "Не женіть коней" як "Don't push the horses". Вживав він цей вислів і у короткометражному фільмі "Чарівний глечик", що вийшов у 2021 році.

Як ця фраза вже стала мемом?

Однак саме після того, як вищезгадану фразу сказав Усик, вона не лише сильно полюбилася українцям, а й стала основою значної кількості мемів. До прикладу, її представили як переклад на вищому рівні англійської, коли хочете сказати, щоб хтось не поспішав та пригальмував.

Українці при цьому продемонстрували, що не надто квапляться змінювати цей вислів на правильний варіант. Окремі наші земляки навіть переконані, що після перемоги Усика над Дюбуа в англійській мові тепер використовуватимуть саме вищезгадану фразу.

У чому підступність дослівного перекладу ідіом?

У цьому разі хочемо зауважити: якщо ви не маєте наміру жартувати, а цілком серйозно прагнете перекласти український фразеологізм англійською чи іншою іноземною мовою, то, власне, "Hold your horses". Адже зазвичай ідіоми ми дослівно не перекладаємо. Кожен народ має свої стійкі словосполучення, які відображають багатий досвід народу, демонструють його побут, культуру. Тому краще пошукайте відповідну ідіому у мові, якою хочете перекласти український фразеологізм.