Відео, на якому український боксер сказав уже гучну та кумедну фразу, завірусилося в мережі. 24 Канал зібрав реакцію користувачів мережі.
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Фраза Усика завірусилася
Під час останньої пресконференції між менеджером українця Егісом Клімасом та промоутером його суперника Даніеля Дюбуа Френком Ворреном спалахнула суперечка щодо майбутнього бою, у залі також здійнявся галас.
Утім, український спортсмен вирішив зупинити жваву дискусію та галас, вигукнувши "Don’t push the horses", що перекладається як "Не женіть коней". Цим він ввів у ступор іноземців, бо правильний переклад звучить як "Hold your horses".
Так чи інакше після цього моменту його фраза завірусилася у мережі. Користувачі соцмереж відразу почали створювати та поширювати меми.
Користувачі створюють меми після фрази Усика / Фото з мережі
Зокрема, почали створювати меми з самим Олександром Усиком за допомогою штучного інтелекту
У мережі завірусилася фраза Усика / Фото з мережі
Крім того, у мережі почали рекламувати відповідні наліпки для транспортних засобів.
Наліпки на авто з фразою Усика / Фото з мережі
Українські компанії також підхопили хвилю з мемами.
Мережею ширяться жарти щодо фрази Усика / Скриншоти 24 Каналу
Також навіть ЗМІ почали створювати власні меми й з іншими українськими крилатими висловами в перекладі англійською мовою.
Меми набирають обертів / Фото Tribuna
Нагадаємо, Олександр Усик битиметься з Даніелем Дюбуа за статус абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Головна подія розпочнеться не раніше 23:00.