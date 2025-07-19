Там написали слова підтримки українському спортсмену. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Як СБУ підтримала Усика?

У службі написали, що під час сьогоднішнього бою з Даніелем Дюбуа Великій Британії Олександр Усик буде не просто бійцем, а "прикладом для усієї України, яка так само ніколи не здається".

Поруч з тобою будуть битися мільйони сердець. Тих, хто знаходиться в окопах, проводить спецоперації, рятує поранених в лікарнях, допомагає фронту, працюючи в тилу,

– ідеться у повідомленні.

Там закликали спортсмена продемонструвати український характер, дисципліну, майстерність та точність. В СБУ додали, що вірять в українського боксера та його перемогу у найближчому поєдинку.

Нагадаємо, що у 2023 році у першому бою Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа. Тоді український боксер захищав титули WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring і завершив бій у дев'ятому раунді поєдинку.