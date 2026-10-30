Чи пускатимуть в укриття дитсадків і шкіл сторонніх у час тривоги: що каже омбудсмен

В укриття дитсадків в Україні сторонніх осіб не пускатимуть навіть після завершення освітнього процесу. А в укриття шкіл – за рішенням громад.

Про це заявила освітня омбудсменка Надія Лещик в інтерв'ю "Еспресо".

Чи пускатимуть сторонніх в укриття шкіл та садків

Лещик зауважила, що недавно уряд ухвалив постанову про те, що укриття дитсадків будуть лише для дітей та працівників. Тобто поза межами освітнього процесу до цих сховищ нікого не допускатимуть. А от чи допускати громадян до укриттів шкіл – це вирішуватиме громада.

Освітня омбудсменка зауважила, що у громадах різна ситуація з укриттями. Десь поруч зі школою є інші укриття, якими можуть користуватись мешканці. А є громади, де шкільне укриття – єдине для певної території.

Лещик при цьому каже, що на сьогодні шкільні укриття місцеві жителі можуть використовувати лише тоді, коли там немає учнів. Тобто вночі ними можуть користуватись усі, під час навчання – лише учні та працівники школи. Однак директори шкіл часто скаржаться на конфлікти з мешканцями.

Є скарги директорів щодо того, що мешканці через тривалі повітряні тривоги перед освітнім процесом перебувають в укритті, й працівники закладу освіти не можуть просити мешканців покинути укриття, адже тривога не завершилася. Але до закладу приходять діти, які мають зайти в це укриття та розпочати освітній процес,

– розповіла Лещик.

За її словами, проблема також у тому, що люди залишають в укриттях сміття. У періоди відключень світла за ніч мешканці розряджають зарядні станції, які стоять у шкільному укритті, тож учні у час уроків ними вже користуватись не можуть.

Після перебування мешканців необхідно прибрати та провести дезінфекцію укриття. Ставки прибиральниць розраховуються з площі закладу освіти, але площа укриття туди не включена. Шкільні прибиральники, звісно, прибирають,

– додала Лещик.

Водночас за її словами, якби у цих мешканців десь було поруч доступне й обладнане безпечне укриття, вони б туди ходили.