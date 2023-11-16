Сягає Княжої доби: що означає фразеологізм "бити чолом"

В українській мові є чимало красивих фразеологізмів. Вони прикрасять мовлення будь-якого спікера.

Серед стійких сполук можна знайти справжні мовні скарби. Тож Освіта 24 продовжує знайомити вас із цікавими фразеологізмами та їхнім значенням.

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Що означає фразеологізм "бити чолом"

Так, цього разу ми обрали фразеологізм "бити чолом". При цьому роз'яснюємо його значення.

У Княжу добу на Русі існував звичай: у звертанні до князя русичі низько йому кланялися. Іноді навіть могли сягати чолом землі.

Відтоді у мові закріпився вислів "бити чолом". Він означає "кланятись комусь, звертатися з проханням".

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Хто такий "аристократ духу"