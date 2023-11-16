Сягає Княжої доби: що означає фразеологізм "бити чолом"
16 листопада 2023, 18:35Читать новость на русском
В українській мові є чимало красивих фразеологізмів. Вони прикрасять мовлення будь-якого спікера.
Серед стійких сполук можна знайти справжні мовні скарби. Тож Освіта 24 продовжує знайомити вас із цікавими фразеологізмами та їхнім значенням.
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Що означає фразеологізм "бити чолом"
Так, цього разу ми обрали фразеологізм "бити чолом". При цьому роз'яснюємо його значення.
У Княжу добу на Русі існував звичай: у звертанні до князя русичі низько йому кланялися. Іноді навіть могли сягати чолом землі.
Відтоді у мові закріпився вислів "бити чолом". Він означає "кланятись комусь, звертатися з проханням".
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Хто такий "аристократ духу"
- Раніше ми також розповідали про ще один цікавий фразеологізм – "аристократ духу".
- Ця фраза належить німецькому письменнику Генріху Стеффенсу.
- Коли так він називав прихильників вождя німецького романтизму, письменника, поета та філософа Августа-Вільгельма Шлегеля.
- Згодом так почали найменовувати осіб, яких вважали вищими за культурним розвитком від інших.
- На сьогодні аристократами духу називають високоінтелектуальних людей.