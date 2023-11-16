Достигает Княжеских времен: что означает фразеологизм "бить лбом"
16 ноября 2023, 18:35Читати новину українською
В украинском языке немало есть красивых фразеологизмов. Они украсят речь любого спикера.
Среди устойчивых соединений можно найти настоящие речевые сокровища. Поэтому Образование 24 продолжает знакомить вас с интересными фразеологизмами и их значением.
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Что означает фразеологизм "бить лбом"
Так, на этот раз мы выбрали фразеологизм "бить лбом". При этом разъясняем его значение.
В Княжескую эпоху на Руси существовал обычай: в обращении к князю русичи низко ему кланялись. Иногда даже могли доходить лбом до земли.
С тех пор в речи закрепилось выражение "бить лбом". Он означает "кланяться кому-то, обращаться с просьбой".
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Кто такой "аристократ духа"
- Ранее мы также рассказывали об еще одном интересном фразеологизме – "аристократ духа".
- Эта фраза принадлежит немецкому писателю Генриху Стеффенсу.
- Когда так он называл поклонников вождя немецкого романтизма, писателя, поэта и философа Августа-Вильгельма Шлегеля.
- Впоследствии так начали наименовать лиц, которых считали высшим культурным развитием других.
- Сегодня аристократами духа называют высокоинтеллектуальных людей.