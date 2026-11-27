Цьогоріч державні гранти вперше поширили на вступників до магістратури. Для нового набору також збільшили базові суми держпідтримки.

Тепер вони залежать від рівня освіти, результатів вступних випробувань і спеціальності. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко.

Які суми грантів передбачили?

Грант, який отримує студент, покриває повністю або частково вартість його навчання на контракті. Кошти не потрібно повертати державі чи відпрацьовувати після завершення навчання.

На бакалавраті базові суми становлять 18 500 або 27 тисяч гривень на рік, у магістратурі після бакалаврату – 27 або 40 тисяч,

– акцентував Трофименко.

І додав, що право на грант та його розмір залежать від результатів вступних випробувань. Також діють вимоги до освітньої програми й форми навчання та обмеження для окремих спеціальностей.

Для деяких напрямів, які держава вважає пріоритетними, суми збільшують. Наприклад, магістранти, які навчаються на будівельних або енергетичних спеціальностях, за умовами програми можуть отримати 40 500 або 60 тисяч гривень на рік,

– уточнив заступник міністра.

Як підтвердити грант у Дії?

Заступник очільника МОН каже, що окремо подавати заяву на отримання гранту не треба. ЗВО сам вносить необхідні дані до освітньої бази, після перевірки студент отримує сертифікат у Дії.

Щоб скористатися підтримкою, потрібно підтвердити сертифікат за допомогою Дія.Підпису. Після цього кошти перераховують безпосередньо закладу освіти,

– зауважив Трофименко.

Для вступників 2026 року підтвердити грант потрібно до 29 листопада. Студенти, які отримали гранти у 2024 та 2025 роках і хочуть продовжити їхню дію, мають зробити це до 3 грудня 2026 року.

Якщо сертифікат не з'явився в застосунку або в ньому є помилка, потрібно звернутися до свого вишу.

Скільки студентів вже отримали сертифікати на грант?