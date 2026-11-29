За кілька днів зима офіційно вступає у свої права, хоча сніг уже притрусив Україну. А разом із нею приходить грудень – місяць морозів, коротких днів, передсвяткових клопотів і перших справжніх зимових пригод.

Та чи замислювалися ви, чому його назвали саме так? Виявляється, у цій назві заховалася ціла історія про давні дороги, замерзлу землю та спостережливість наших предків. Розповідаємо з посиланням на "Горох".

Чому "грудень" має таку назву?

Назви українських місяців часто приховують цікаві історії про побут наших предків, погоду та особливості природи. Грудень у цьому сенсі особливий: його назва нагадує про стан доріг, якими колись доводилося пересуватися взимку, а давні народні найменування розповідають, яким бачили цей місяць українці.

За однією з найпоширеніших версій, назва місяця походить від слова "грудка" або "груддя". Після осінніх дощів земля розмокала, а з настанням морозів замерзала й перетворювалася на тверді грудки. Ґрунтові дороги ставали нерівними, вибоїстими, а їздити ними було непросто.

Саме з таким станом землі пов'язують назву першого місяця зими – грудень. Отже, у його назві збереглося нагадування про те, якими були зими та дороги багато століть тому.

Цікаво, що слово "грудень" має давню історію. Воно зафіксоване в писемних пам'ятках уже на початку XII століття, зокрема в Іпатіївському літописі.

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Як ще називали "грудень" наші предки?

У давнину перший місяць зими мав кілька назв. Вони відображали характерну для цієї пори погоду, холод і природні явища.

Ось деякі з них:

Студень / студинець – назва, пов'язана зі словами "студ", "стужа", тобто холод і мороз. Вона нагадувала про початок справжньої зимової пори.

Хмурень – так могли називати місяць через похмуру погоду, хмари й нестачу сонячного світла.

Стужайло – назва, утворена від слова "стужа", тобто сильний холод.

Мостовик – одна з народних назв, пов'язана із зимовим замерзанням землі та води.

Трусим – назва, яку пов'язують із першим снігом і сніговою порошею.

Мочавець / мочарець – регіональне найменування, пов'язане із сирою, вологою погодою.

Вживалися й інші народні назви: вітрози́м, зи́мник, лютові́й, лю́тень, а також: казидоро́га, про́синець / про́симець, андріїв, андріїць.

Чому місяць називається так: дивіться відео

Деякі з цих назв побутували в окремих місцевостях і не стали загальнолітературними. Ці назви збереглися в давніх календарних джерелах. Про них, зокрема, пише Василь Скуратівський у книжці "Місяцелік. Український народний календар".

Є ще одна цікава календарна подробиця. У давніх слов'ян назви місяців не завжди відповідали сучасному розташуванню в календарі. Коли новий рік починався навесні, тому назва "грудень" позначала передостанній місяць року.

Цікаво! Кожна українська назва місяця має власну історію: одні пов'язані з природними явищами, інші – із сезонними роботами та давніми звичаями. Чому українці кажуть "січень", "квітень" і "листопад" та як швидко запам'ятати всі 12 назв, розповідаємо в матеріалі про походження назв українських місяців.

Тож тепер, коли почуєте слово "грудень", згадайте про давні дороги, вкриті мерзлими грудками землі. А якщо захочеться трохи урізноманітнити календарну лексику, можна сміливо згадати й про студень чи хмурень. Зима від цього коротшою не стане, зате українська мова збагатиться ще кількома цікавими словами.