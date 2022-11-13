Як мають харчуватися діти, що навчаються онлайн: у МОЗ розповіли
Джерело:МОЗ
Через повномасштабну війна Росії проти Україні більшість дітей у нашій державі вчиться онлайн. Частина учнів також здобуває освіту за змішаною формою.
У цьому разі за режим харчування дитини відповідальні батьки. Міністерство охорони здоров'я України поділилося рекомендаціями щодо харчування дітей, які вчаться дистанційно.
Важливо Вони дуже шкідливі: які продукти не можна давати школярам
Поради харчування для школярів від МОЗ
Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я Олег Швець розповів основні правила харчування школярів, які вчаться дистанційно.
Так, виокремлюють кілька найважливіших аспектів:
Режим харчування:
- необхідно узгодити з адміністрацією школи і класним керівником час і тривалість перерв на другий сніданок (між 10:00 та 11:00, 20 хвилин) та обід (між 13:00 та 14:00, 25 – 30 хвилин);
- спланувати час на три стандартні прийоми їжі й один – два перекуси протягом дня, враховуючи час на розігрівання страв.
Питний режим:
- чиста питна вода має бути постійно доступною, потреба в ній визначається відчуттям спраги;
- у разі значних і тривалих фізичних навантажень потрібний більший об'єм води;
- потрібно контролювати помірність споживання гарячих напоїв (бажано без цукру), а фруктовий сік обмежити 200 мілілітрів на день.
Деякі продукти діти й підлітки повинні їсти регулярно:
- овочі (крім картоплі): свіжі, приготовлені – морожені або консервовані (без значного вмісту солі) – по 100 грамів на кожен основний прийом їжі тричі на день;
- такою самою має бути кількість фруктів або ягід (крім свіжих сезонних, можна додавати сушені, морожені, а також консервовані без великого вмісту цукру);
- цільнозернові продукти (каші, хліб, макаронні вироби) і бобові (150 грамів для молодших школярів, 200 грамів – для старшокласників);
- три порції молочних продуктів та 1 яйце щоденно;
- рибу (бажано жирну морську) і м'ясо птиці – два – три рази на тиждень;
- червоне м'ясо (один – два рази на тиждень).
Перекуси мають бути корисними:
- овочі (наприклад, морквяні палички);
- фрукти;
- сушені фрукти і ягоди;
- горіхи та насіння;
- цільнозернові крекери.
Солодощі:
- за рекомендаціями ВООЗ, оптимальна кількість цукру - 25 г на день;
- десерти в раціоні дітей та підлітків мають становити менше ніж 10 % від загальної добової калорійності.
Сіль:
- для дітей молодшого шкільного віку – до 3 грамів;
- для старших школярів – до 5 грамів на день;
- потрібно пам'ятати, що основну частину солі школярі споживають у складі перероблених харчових продуктів (хліб, м'ясні вироби, снеки, сир, консерви, соуси).
Як мають харчуватися школярі, які вчаться онлайн / МОЗ
Здорове і збалансоване харчування дітей та підлітків разом із регулярною фізичною активністю забезпечують не лише здоров'я школярів, але й безпосередньо впливають на успішність навчання. Тож, попри складну ситуацію, здоров'я дітей має лишатися пріоритетом,
– наголошують у МОЗ.
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Які продукти не можна давати школярам
- Відомий український кулінар Євген Клопотенко наголошує: використовуйте менше солі з цукром та більше овочів і фруктів. І не дозволяйте, аби дитина їла сухий сніданок, багатий на цукор і трансжири.
- Він також радить давати дитині замість фруктових йогуртів, натуральний йогурт зі свіжими, замороженими чи сушеними фруктами, а також мед. Готові фруктові йогурти у банках, нагадує він, містять забагато цукру та крохмалю.
- ️Магазинні солодощі також не варто їсти дітям. Якщо хочете потішити свого учня ласощами, приготуйте їх самостійно. ️Солодка газована вода також є невидимим ворогом дитини. Адже ви не усвідомлюєте, що школяр споживає величезну кількість цукру.
- Т️акож варто їсти більше білого нежирного м'яса і менше жирного червоного. Організм дитини легше його засвоюватиме. При цьому м'ясо пробуйте не смажити, а запікати.