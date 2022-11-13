Як мають харчуватися діти, що навчаються онлайн: у МОЗ розповіли

Через повномасштабну війна Росії проти Україні більшість дітей у нашій державі вчиться онлайн. Частина учнів також здобуває освіту за змішаною формою.

У цьому разі за режим харчування дитини відповідальні батьки. Міністерство охорони здоров'я України поділилося рекомендаціями щодо харчування дітей, які вчаться дистанційно.

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Поради харчування для школярів від МОЗ

Президент Асоціації дієтологів України, консультант з громадського здоров'я Олег Швець розповів основні правила харчування школярів, які вчаться дистанційно.

Так, виокремлюють кілька найважливіших аспектів:

Режим харчування:

необхідно узгодити з адміністрацією школи і класним керівником час і тривалість перерв на другий сніданок (між 10:00 та 11:00, 20 хвилин) та обід (між 13:00 та 14:00, 25 – 30 хвилин);

спланувати час на три стандартні прийоми їжі й один – два перекуси протягом дня, враховуючи час на розігрівання страв.

Питний режим:

чиста питна вода має бути постійно доступною, потреба в ній визначається відчуттям спраги;

у разі значних і тривалих фізичних навантажень потрібний більший об'єм води;

потрібно контролювати помірність споживання гарячих напоїв (бажано без цукру), а фруктовий сік обмежити 200 мілілітрів на день.

Деякі продукти діти й підлітки повинні їсти регулярно:

овочі (крім картоплі): свіжі, приготовлені – морожені або консервовані (без значного вмісту солі) – по 100 грамів на кожен основний прийом їжі тричі на день;

такою самою має бути кількість фруктів або ягід (крім свіжих сезонних, можна додавати сушені, морожені, а також консервовані без великого вмісту цукру);

цільнозернові продукти (каші, хліб, макаронні вироби) і бобові (150 грамів для молодших школярів, 200 грамів – для старшокласників);

три порції молочних продуктів та 1 яйце щоденно;

рибу (бажано жирну морську) і м'ясо птиці – два – три рази на тиждень;

червоне м'ясо (один – два рази на тиждень).

Перекуси мають бути корисними:

овочі (наприклад, морквяні палички);

фрукти;

сушені фрукти і ягоди;

горіхи та насіння;

цільнозернові крекери.

Солодощі:

за рекомендаціями ВООЗ, оптимальна кількість цукру - 25 г на день;

десерти в раціоні дітей та підлітків мають становити менше ніж 10 % від загальної добової калорійності.

Сіль:

для дітей молодшого шкільного віку – до 3 грамів;

для старших школярів – до 5 грамів на день;

потрібно пам'ятати, що основну частину солі школярі споживають у складі перероблених харчових продуктів (хліб, м'ясні вироби, снеки, сир, консерви, соуси).



Як мають харчуватися школярі, які вчаться онлайн / МОЗ

Здорове і збалансоване харчування дітей та підлітків разом із регулярною фізичною активністю забезпечують не лише здоров'я школярів, але й безпосередньо впливають на успішність навчання. Тож, попри складну ситуацію, здоров'я дітей має лишатися пріоритетом,

– наголошують у МОЗ.

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