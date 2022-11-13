Как должны питаться дети, которые учатся онлайн: в Минздраве рассказали

Из-за полномасштабной войны России против Украины большинство детей в нашем государстве учится онлайн. Часть учащихся также получает образование по смешанной форме.

В этом случае за режим питания ребенка ответственны родители. Министерство здравоохранения Украины поделилось рекомендациями по питанию детей, которые учатся дистанционно.

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Советы питания для школьников от Минздрава

Президент Ассоциации диетологов Украины, консультант по общественному здоровью Олег Швец рассказал основные правила питания школьников, которые учатся дистанционно.

Да, выделяют несколько важнейших аспектов:

Режим питания:

необходимо согласовать с администрацией школы и классным руководителем время и продолжительность перерывов на второй завтрак (между 10:00 и 11:00, 20 минут) и обед (между 13:00 и 14:00, 25 – 30 минут);

спланировать время на три стандартных приема пищи и один – два перекуса в течение дня, учитывая время разогрева блюд.

Питьевой режим:

чистая питьевая вода должна быть постоянно доступна, потребность в ней определяется чувством жажды;

при значительных и длительных физических нагрузках требуется больший объем воды;

нужно контролировать умеренность потребления горячих напитков (желательно без сахара), а фруктовый сок ограничить 200 миллилитров в день.

Некоторые продукты дети и подростки должны есть регулярно:

овощи (кроме картофеля): свежие, приготовленные – мороженые или консервированные (без значительного содержания соли) – по 100 г на каждый основной прием пищи трижды в день;

таким же должно быть количество фруктов или ягод (кроме свежих сезонных, можно добавлять сушеные, мороженые, а также консервированные без большого содержания сахара);

цельнозерновые продукты (каши, хлеб, макаронные изделия) и бобовые (150 граммов для младших школьников, 200 граммов – для старшеклассников);

три порции молочных продуктов и 1 яйцо ежедневно;

рыбу (желательно жирную морскую) и мясо птицы – два – три раза в неделю;

красное мясо (один – два раза в неделю).

Перекусы должны быть полезны:

овощи (например, морковные палочки);

фрукты;

сушеные фрукты и ягоды;

орехи и семена;

цельнозерновые крекеры.

Сладости:

по рекомендациям ВОЗ, оптимальное количество сахара – 25 г в день;

десерты в рационе детей и подростков должны составлять менее 10% от общей суточной калорийности.

Соль:

для детей младшего школьного возраста – до 3 г;

для старших школьников – до 5 граммов в день;

нужно помнить, что основную часть соли школьники потребляют в составе переработанных пищевых продуктов (хлеб, мясные изделия, снеки, творог, консервы, соусы).



Как должны питаться школьники, которые учатся онлайн / Минздрав

Здоровое и сбалансированное питание детей и подростков вместе с регулярной физической активностью обеспечивают не только здоровье школьников, но и оказывают непосредственное влияние на успешность обучения. Поэтому, несмотря на сложную ситуацию, здоровье детей должно оставаться приоритетом,

– отмечают в Минздраве.

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