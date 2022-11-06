Да, террор России привел к вынужденной экономии электроэнергии в нашем государстве. Однако проблемой является то, что дети часто ходят по улице, когда на улице темно, а уличное освещение отключено.

Читайте Забудьте о суржике: как правильно говорить по-украински об "отключении света"

Как одеваться на улицу, если отключили освещение Эксперты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как позаботиться о безопасности в темное время суток. Одевайтесь в светлые вещи. Не обязательно во все белое. Однако светлой должна быть половина одежды: куртка или брюки;

приобретите световозвращающие элементы одежды: браслет, ленту на рюкзак или жилет. Согласно статистике, светоотражатели уменьшают риск наезда авто в шесть раз. Лучше всего заметный цвет – желтый;

позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов на одежде детей. Располагайте их на уровне головы, корпуса и рук ребенка. Из-за меньшего роста дети менее заметны на дорогах;

приобретите для своих домашних светящихся любимцев или одежду со светоотражающими элементами. Важно Документы об образовании появятся в "Действии": что знать