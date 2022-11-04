Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко отмечает: используйте меньше соли с сахаром и больше овощей и фруктов. И не позволяйте, чтобы ребенок ел сухой завтрак, богатый сахаром и трансжирами.

Важно Как сохранить психическое здоровье и не потерять мотивацию к обучению

Что нельзя есть школьникам

Клопотенко советует давать ребенку вместо фруктовых йогуртов, натуральный йогурт со свежими, замороженными или сушеными фруктами, а также мед. Готовые фруктовые йогурты в банках, напоминает он, содержат слишком много сахара и крахмала.

️Магазинные сладости также не стоит есть детям. Если хотите порадовать своего ученика лакомством, приготовьте его самостоятельно. ️Сладкая газировка также является невидимым врагом ребенка. Вы ведь не осознаете, что школьник потребляет огромное количество сахара.

Также следует есть больше белого нежирного мяса и меньше жирного красного. Организм ребенка будет легче его усваивать. При этом мясо пробуйте не жарить, а запекать.

Зачем нужны эти правила: от питания зависит психологическое и физическое здоровье человека,

– подчеркивает Клопотенко.

И добавляет, что правильно питаетесь – улучшаете работу тела, мозга и психики. А сейчас нам всем, как никогда, нужно беспокоиться о себе и своих детях.

Читайте Как эффективно снизить тревожность и сконцентрировать внимание

Как сохранить психическое здоровье

Для детей, учителей и родителей разработали отдельные рекомендации.

Детям стоит:

соблюдать режим дня;

иметь свободное от учебы время;

иметь хороших друзей и с удовольствием общаться с одноклассниками;

доверять родителям и педагогам;

любить, ценить и уважать себя;

развивать свои навыки и способности.

Родителям стоит: