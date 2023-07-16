Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання у вишах і коледжах

Колишні полонені мають право на пільги для здобуття освіти в училищах, коледжах та вишах нашої країни. Мають таке право також їхні діти.

Відповідний закон, що врегульовує питання надання колишнім полоненим та їхнім дітям державної підтримки для здобуття освіти не так давно ухвалила Верховна Рада.

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Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання

Так, колишнім полоненим і їхнім дітям держава компенсує у повному обсязі або частково здобуття освіти і отримання пільгових довгострокових кредитів на навчання.

Також вони отримають право на:

отримання соціальної стипендії;

безоплатне не проживання в гуртожитку;

забезпечення підручниками.

Окрім того, матимуть безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

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