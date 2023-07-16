Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання у вишах і коледжах
Джерело:osvita.ua
Колишні полонені мають право на пільги для здобуття освіти в училищах, коледжах та вишах нашої країни. Мають таке право також їхні діти.
Відповідний закон, що врегульовує питання надання колишнім полоненим та їхнім дітям державної підтримки для здобуття освіти не так давно ухвалила Верховна Рада.
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Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання
Так, колишнім полоненим і їхнім дітям держава компенсує у повному обсязі або частково здобуття освіти і отримання пільгових довгострокових кредитів на навчання.
Також вони отримають право на:
- отримання соціальної стипендії;
- безоплатне не проживання в гуртожитку;
- забезпечення підручниками.
Окрім того, матимуть безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.