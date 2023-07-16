Відповідний закон, що врегульовує питання надання колишнім полоненим та їхнім дітям державної підтримки для здобуття освіти не так давно ухвалила Верховна Рада.
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Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання
Так, колишнім полоненим і їхнім дітям держава компенсує у повному обсязі або частково здобуття освіти і отримання пільгових довгострокових кредитів на навчання.
Також вони отримають право на:
- отримання соціальної стипендії;
- безоплатне не проживання в гуртожитку;
- забезпечення підручниками.
Окрім того, матимуть безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.