Відповідний закон, що врегульовує питання надання колишнім полоненим та їхнім дітям державної підтримки для здобуття освіти не так давно ухвалила Верховна Рада.

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Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання

Так, колишнім полоненим і їхнім дітям держава компенсує у повному обсязі або частково здобуття освіти і отримання пільгових довгострокових кредитів на навчання.

Також вони отримають право на:

  • отримання соціальної стипендії;
  • безоплатне не проживання в гуртожитку;
  • забезпечення підручниками.

Окрім того, матимуть безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.