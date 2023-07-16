Відповідний закон, що врегульовує питання надання колишнім полоненим та їхнім дітям державної підтримки для здобуття освіти не так давно ухвалила Верховна Рада.

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Чи мають право колишні полонені на пільги на навчання

Так, колишнім полоненим і їхнім дітям держава компенсує у повному обсязі або частково здобуття освіти і отримання пільгових довгострокових кредитів на навчання.

Також вони отримають право на:

отримання соціальної стипендії;

безоплатне не проживання в гуртожитку;

забезпечення підручниками.

Окрім того, матимуть безоплатний доступ до інтернету та систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти.

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