Соответствующий закон, что регулирует вопрос предоставления бывшим пленным и их детям государственной поддержки для получения образования не так давно приняла Верховная Рада.
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Имеют ли право бывшие пленные на льготы на обучение
Так, бывшим пленным и их детям государство компенсирует в полном объеме или частично получение образования и получение льготных долгосрочных кредитов на обучение.
Также они получат право на:
- получение социальной стипендии;
- безвозмездное не проживание в общежитии;
- обеспечение учебниками.
Кроме того, будут иметь бесплатный доступ к интернету и системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.