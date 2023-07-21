Які пільги та квоти чинні під час вступу 2023 і хто має на них право

В Україні триває вступна кампанія 2023. Частина вступників при цьому має право на пільги на здобуття освіти у вишах і коледжах.

Що цікаво, окремі пільги та квоти скасували. Усе, що абітурієнти мають знати у 2023 році про пільги, квоти та творчі конкурси під час вступної кампанії, читайте далі.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Коли творчі конкурси та співбесіди

Якщо ви плануєте вступати на бюджет, реєструватися варто з 3 по 10 липня (до 13:00). Випробування при цьому триватимуть з 7 до 18 липня.

Якщо на контракт – реєструватися варто з 3 до 25 липня (до 18:00). Творчі конкурси та співбесіди відбуватимуться з 7 до 31 липня.

У кожній поданій заяві треба зазначати право на пільги.

Хто може вступити завдяки одній співбесіді

У 2023 році вступник може подати до 5 заяв на бюджет і до 15 – на контракт.

"Пільговики", які здолали серйозні випробування в житті, можуть вступати завдяки одній співбесіді. Після цього їх зараховують поза конкурсом. Співбесіда може відбуватися дистанційно (оскільки це можуть бути вступники, яким важко пересуватися).

А ось для тих, хто закінчив не школу, а вступає на основі освіти молодшого спеціаліста та молодшого бакалавра, співбесіда передбачена тільки в разі вступу на контракт.

Хто має право на вступ за співбесідою

Це лише три категорії абітурієнтів:

Ті, хто внаслідок війни отримав інвалідність – ті, хто воював та був поранений або контужений, і ті, хто був у теробороні, у добровольчих загонах, брав участь у Революції Гідності й постраждав; люди з інвалідністю, які, за висновками лікарів, неспроможні відвідувати заклади освіти; "чорнобильці", які мають таке право відповідно до закону. Це можуть бути ліквідатори, які вирішили здобути вищу освіту, інші дорослі особи, які працювали або постійно проживали у забрудненій радіацією зоні відселення. На пільги мають право і діти людей, які померли через наслідки Чорнобильської катастрофи.

На які спеціальності не можна вступити за співбесідою

Є спеціальності, для вступу на які не можна реєструватися на співбесіду – лише проходити творчий конкурс. Так, для вступу на такі спеціальності потрібні особливі здібності:

малювання та композиція, креслення, вміння робити скетчі перевіряють, якщо вступник хоче навчатися за спеціальностями "Дизайн", "Образотворче мистецтво", "Архітектура та містобудування";

танцювальні або музичні здібності – "Хореографія", Музичне мистецтво";

перевірка фізичної підготовки потрібна для напрямку "Фізкультура та спорт";

акторська, режисерська та дотична до цього обдарованість – перевіряють на спеціальності "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Кіно та телебачення)", "Сценічне мистецтво".

Проведення і творчого конкурсу, і співбесіди не передбачене.

Хто має пройти співбесіди з трьох предметів

Частина вступників має пільги і під час вступу може пред'явити не результати НМТ, а пройти співбесіду. При цьому з кожного предмета доведеться складати окремо. Українська мова та математика — обов'язкові. А третій предмет для співбесіди доведеться обирати так само, як це було б на НМТ. За відповіді ставлять бали, переведення їх у конкурсні бали дає змогу брати участь у конкурсному відборі на спеціально виділені бюджетні місця. Але ця пільга може й дещо ускладнити процес, адже результати вступних співбесід враховують лише в тому університеті, де їх проходить вступник. Якщо він подавав заяви в інші заклади вищої освіти, то там співбесіди проводять заново.

Такі пільги передбачили для тих, хто йде за квотою 1 або 2 (квот 3 і 4 цьогоріч не буде).

Квотою 1 можуть скористатися:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (кому ще не виповнилося 23 роки);

ті, хто має особливі фізичні потреби і через те, що на пункті НМТ немає змоги надати потрібні технічні засоби для проходження тестування (наприклад, у разі значних вад зору), їм замінили його на співбесіди. А також люди, які мають захворювання, що є перешкодою для проходження НМТ (наприклад, епілепсія);

постраждалі учасники Революції Гідності та учасники бойових дій. До слова, у 2023-му учасники бойових дій, які навчатимуться в новому університеті чи на новій спеціальності за бюджетні кошти, але при цьому мають незавершене попереднє навчання, не мусять відшкодовувати кошти за нього.

На квоту 1 виділяють 10% бюджетних місць, але навіть якщо набирають менш ніж 10 студентів, залишають під цю потребу не менш ніж одне місце. У тимчасово переміщених університетах – 30%.

Для кого квота 2:

людей з тимчасово окупованих територій (ТОТ);

тих, хто проживає на території бойових дій (на особливо небезпечній території), хто не зареєстрований як ВПО, а також ті, хто переселилися звідти після 1 січня 2023 року. Ідеться про вступників, місце проживання яких зареєстровано в таких населених пунктах.

Оскільки доїхати до пунктів проведення НМТ для них інколи неможливо або це небезпечно для життя, такі вступники мають змогу подавати заяви дистанційно. Так само проходити і співбесіду. А приїхати до ЗВО та укласти угоду мають право протягом трьох місяців.

Як визначити, чи місто або селище належить до території бойових дій

Повний перелік таких населених пунктів наведений у наказі Мінреінтеграції "Про затвердження переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ". Цей документ не остаточний, він постійно оновлюється. На сьогодні це практично вся Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська області, Крим, окремі громади Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей. Зараз остання редакція – за 7 червня 2023 року.

Так само на квоту 2 виділяють 10% місць, але не менш ніж одне місце, а в тимчасово переміщених ЗВО – 40%.

Квота 2 не означає, що вступник має проходити виключно співбесіду. Якщо в нього була змога (наприклад, виїхати на підконтрольну територію) і він склав НМТ, його результати розглядають не за загальним конкурсом, а за квотою 2 (якщо він не забув вказати це в заявах).

За яким пріоритетом заяви надають квоту

Квотою можна скористатися за найвищим пріоритетом (та спеціальність і той університет, які вступник вказав як найбажаніші) серед наданих рекомендацій.

Виші надсилати рекомендації й на інші заяви, адже бали та можливості порівнюють з іншими вступниками, а не досліджують індивідуально всі заяви кожної людини. Але сам вступник, який отримав пропозиції за пріоритетом 1 та пріоритетом 3, має усвідомлювати, що реального вибору на цьому етапі вже немає. Він має підтвердити одну рекомендацію з найвищою пріоритетністю (пріоритет 1) та в зазначені терміни надати документи, укласти угоду.

Вступники, які отримали хоча б одну рекомендацію до зарахування на бюджет і не скористалися нею, втрачають право на участь у конкурсі на бюджет, включаючи заяви за іншими пріоритетностями та можливість переведення на бюджет у цьому році.

Чи квоти – це єдині пільги

Якщо вступник не потрапляє до тих категорій, які мають право вступати за квотами, це не означає, що він не має інших пільг. Можливо, він має право на переведення на вільні бюджетні місця і для цього не доведеться спочатку вчитися на комерційних умовах. Цього року бюджетні місця мають повністю заповнити, адже на невикористані переведуть "пільговиків". Але для переведення спочатку вступник має пройти на контракт. Є ті, кого мають перевести без жодних умов, незалежно від конкурсного бала, а є інші категорії.

Хто має право на гарантоване переведення на вільні місця

діти загиблих (померлих) осіб, відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

якщо один із батьків загинув від ушкоджень під час Революції Гідності;

якщо один із батьків є учасником бойових дій на території інших держав, який загинув або пропав безвісти;

якщо один із батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи пропав безвісти під час виконання ним обов'язків військової служби;

якщо один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи пропав безвісти під час виконання ним службових обов'язків.

А кого переведуть лише за певних умов

Усіх інших вступників з пільгами переведуть, якщо їхній конкурсний бал не менший, ніж 130. Це:

ті, хто має інвалідність І, ІІ груп та діти з інвалідністю до 18 років;

люди з інвалідністю: ліквідатори та потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти постраждалих учасників Революції Гідності, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

шахтарі зі стажем понад 3 роки та діти шахтарів зі стажем понад 15 років або тих, які отримали інвалідність чи загинули внаслідок аварії на виробництві;

внутрішньо переміщені особи за Законом України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей);

ті, хто мав право на квоти, але йому не вистачило місця за квотою.

Як подати документи стосовно пільг

У рейтинг спочатку вносять тих, хто успішно пройшов співбесіду та йде поза конкурсом, тих, хто йде за квотою 2, тих, хто йде за квотою 1, решта вступників за конкурсним балом.

Пільговики мають вказати, які документи підтверджують їхнє право на пільги. Вже під час створення кабінету вступника треба перевірити, чи є ці документи в державних реєстрах. Це треба зробити ще до подання першої заяви на вступ.

Що робити, якщо документів немає

Треба звернутися до будь-якого університету з оригіналами документів, які засвідчують право на пільги. Працівники приймальної комісії цього університету повинні перевірити ці документи, створити в ЄДЕБО картку фізичної особи та завантажити скановані копії документів.