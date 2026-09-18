"Українську знав погано": як вчився і готувався до іспиту один із найкращих учасників НМТ-2026

Випускник Ніжинського ліцею імені Миколи Гоголя з Чернігівщини Іван Прудько склав НМТ-2026 на максимальні 800 балів. Таких випускників цьогоріч лише двоє.

Він складав НТМ з української мови, математики, історії України та географії. "Віснику Ч" Іван розповів, як вчився у школі і чи сам готувався до мультитесту.

Як вчився Іван Прудько

Хлопець зізнався, що 800 балів на НМТ для нього стали повним здивуванням.

До НМТ почав готуватися з кінця березня. Тоді як мої однокласники зубрили кілька років. В атестаті маю кілька десяток. А так усі бали – 11-12,

– розповів він.

Цікаво! Львів'янин Юрій Гащук, який також склав НМТ у 2026 році на максимальні 800 балів, обрав для вступу Львівську політехніку. Там вивчатиме хімію.

Як готувався до НМТ

І додав, що українську мову знав погано, тому ходив до репетитора. Четвертим предметом вибрав географію.

Коли побачив на екрані, що в мене 800 балів, думав, це помилка в комп’ютері. Перепитав в інструкторки. Вона сказала, що все правильно. Але я не радів. Чув, що бали можуть перерахувати. Чекав на офіційне підтвердження,

– заявив випускник.

Він вважає, що йому пощастило отримати такі бали. При цьому каже: допомогла пильність.

Мій друг краще за мене знає математику. Задачі розв'язує швидко. Але набрав 194 бали, припустився помилки. У мене теж дві помилки з української мови та математики. Та коли все було готове, я вирішив ще раз передивитися завдання і побачив їх. Виправив. Завдання неважкі, треба просто бути уважним,

– ділиться Іван.

Куди вступив хлопець

Іван також розповів, що планував вступати на бюджет до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

Та мої 800 балів дали можливість вчитися безплатно в іншому виші. Вибрав Київську школу економіки,

– резюмував він.

Раніше ми інформували, що у Київській школі економіки 24 Каналу повідомили, що хлопець вступив саме до їхнього вишу.