"Українську знав погано": як вчився і готувався до іспиту один із найкращих учасників НМТ-2026
Випускник Ніжинського ліцею імені Миколи Гоголя з Чернігівщини Іван Прудько склав НМТ-2026 на максимальні 800 балів. Таких випускників цьогоріч лише двоє.
Він складав НТМ з української мови, математики, історії України та географії. "Віснику Ч" Іван розповів, як вчився у школі і чи сам готувався до мультитесту.
Як вчився Іван Прудько
Хлопець зізнався, що 800 балів на НМТ для нього стали повним здивуванням.
До НМТ почав готуватися з кінця березня. Тоді як мої однокласники зубрили кілька років. В атестаті маю кілька десяток. А так усі бали – 11-12,
– розповів він.
Цікаво! Львів'янин Юрій Гащук, який також склав НМТ у 2026 році на максимальні 800 балів, обрав для вступу Львівську політехніку. Там вивчатиме хімію.
Як готувався до НМТ
І додав, що українську мову знав погано, тому ходив до репетитора. Четвертим предметом вибрав географію.
Коли побачив на екрані, що в мене 800 балів, думав, це помилка в комп’ютері. Перепитав в інструкторки. Вона сказала, що все правильно. Але я не радів. Чув, що бали можуть перерахувати. Чекав на офіційне підтвердження,
– заявив випускник.
Він вважає, що йому пощастило отримати такі бали. При цьому каже: допомогла пильність.
Мій друг краще за мене знає математику. Задачі розв'язує швидко. Але набрав 194 бали, припустився помилки. У мене теж дві помилки з української мови та математики. Та коли все було готове, я вирішив ще раз передивитися завдання і побачив їх. Виправив. Завдання неважкі, треба просто бути уважним,
– ділиться Іван.
Куди вступив хлопець
Іван також розповів, що планував вступати на бюджет до Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).
Та мої 800 балів дали можливість вчитися безплатно в іншому виші. Вибрав Київську школу економіки,
– резюмував він.
Раніше ми інформували, що у Київській школі економіки 24 Каналу повідомили, що хлопець вступив саме до їхнього вишу.