Он сдавал НТМ по украинскому языку, математике, истории Украины и географии. Иван рассказал "Вестнику Ч", как учился в школе и готовился ли самостоятельно к мультитесту.

Как учился Иван Прудько

Парень признался, что 800 баллов на НМТ стали для него полной неожиданностью.

К НМТ начал готовиться с конца марта. В то время как мои одноклассники зубрили несколько лет. В аттестате у меня несколько десятков. А так все баллы – 11–12,

– рассказал он.

Интересно! Львовянин Юрий Гащук, который также сдал НМТ в 2026 году на максимальные 800 баллов, выбрал для поступления Львовскую политехнику. Там он будет изучать химию.

Как готовился к НМТ

И добавил, что украинский язык знал плохо, поэтому ходил к репетитору. Четвертым предметом выбрал географию.

Когда увидел на экране, что у меня 800 баллов, подумал, что это ошибка в компьютере. Переспросил у инструктора. Она сказала, что все правильно. Но я не радовался. Слышал, что баллы могут пересчитать. Ждал официального подтверждения,

– заявил выпускник.

Он считает, что ему повезло получить такие баллы. При этом говорит: помогла бдительность.

Мой друг лучше меня знает математику. Задачи решает быстро. Но набрал 194 балла, допустил ошибку. У меня тоже две ошибки по украинскому языку и математике. Но когда все было готово, я решил еще раз пересмотреть задания и заметил их. Исправил. Задания несложные, нужно просто быть внимательным,

– делится Иван.

Куда поступил парень

Иван также рассказал, что планировал поступать на бюджет в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (КНУ).

Но мои 800 баллов дали возможность учиться бесплатно в другом вузе. Выбрал Киевскую школу экономики,

– подытожил он.

Ранее мы сообщали, что в Киевской школе экономики 24 Канал сообщили, что парень поступил именно в их вуз.