Он сдавал вступительные экзамены по украинскому языку, математике, истории Украины и географии. В Киевской школе экономики сообщили 24 Каналу, что парень поступил именно в их вуз.

Куда поступил Иван Прудько

Для получения высшего образования он выбрал столичный вуз. Еще в июле парень признавался, что планирует поступать в KSE (Киевскую школу экономики).

Иван поступил в KSE на программу "Экономика и большие данные". Учится на бюджет,

– сообщили в столичном вузе.

В своем лицее Иван углубленно изучал математику и английский язык.

Интересно: львовянин Юрий Гащук, который также сдал НМТ в 2026 году на максимальные 800 баллов, выбрал для поступления Львовскую политехнику. Там он будет изучать химию.

Как Иван готовился к НМТ

Парень признался, что готовился к тестам в основном самостоятельно, но также занимался с репетиторами. Говорит, что не ожидал такого результата.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Прудко отметил: несмотря на то, что все, что включено в программу НМТ, преподается в школах, без дополнительной подготовки сдавать тест будет довольно сложно. Ведь, во-первых, все же присутствуют определенные расхождения с программой, во-вторых, материал, который преподается годами, все же требует повторения и систематизации.

Обратите внимание 24 Канал пообщался с руководителем Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.

И добавляет, что в НМТ выносят актуальные темы, которые сейчас постепенно внедряют в образовательную программу.