Він складав НТМ з української мови, математики, історії України та географії. У Київській школі економіки 24 Каналу повідомили, що хлопець вступив саме до їхнього вишу.

Куди вступив Іван Прудько

Для здобуття вищої освіти він обрав столичний виш. Ще у липні хлопець зізнавався, що планує вступати до KSE (Київської школи економіки).

Іван вступив до KSE на програму "Економіка і великі дані". Навчається на бюджеті,

– повідомили у столичному ЗВО.

У своєму ліцеї Іван поглиблено вивчав математику та англійську мову.

Цікаво! Львів'янин Юрій Гащук, який також склав НМТ у 2026 році на максимальні 800 балів, обрав для вступу Львівську політехніку. Там вивчатиме хімію.

Як Іван готувався до НМТ

Хлопець зізнався, що готувався до тестів здебільшого самостійно, але також займався з репетиторами. Каже, що не очікував такого результату.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Прудько зазначив: попри те, що весь матеріал, що винесений в програму НМТ, викладається в школах, без додаткової підготовки буде доволі важко складати. Адже, по-перше, все ж присутні певні розбіжності з програмою, по-друге, матеріал, що викладається роками, все ж вимагає повторення і систематизації.

Зверніть увагу: 24 Канал поспілкувався з очільницею Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко про важливі аспекти та проблеми цьогорічного мультитесту.

І додає, що на НМТ виносять актуальні теми, які наразі повільно впроваджують в освітню програму.