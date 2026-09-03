Не "карп": чому ця назва риби викликає мовні суперечки
Здавалося б, "карп" і "короп" – майже те саме слово. Але для української мови різниця принципова. Один варіант є нормативною назвою риби, а інший прийшов під впливом інших мови.
З'ясовуємо походження слова "короп" і чому форма "карп" для української літературної мови небажана, розповідаємо з посиланням на "Горох".
"Карп" чи "короп" – як правильно українською?
Ця риба відома кожному рибалці та поціновувачу страв з риби. Вона водиться в українських річках і є досить частим уловом. Але з її назвою виникають сумніви – "карп" чи "короп".
Зверніть увагу! Слово "рибалка" в українській та російській мові різняться: у нас це людина, в російській – процес.
Але на допомогу приходять різноманітні довідники прісноводних риб України. І саме там зафіксована назва – короп (Cyprinus) – рід риб родини коропових.
Тож правильно:
- "смажений короп";
- "короп у сметані";
- "ловити коропа";
- "розводити коропів".
Назва "короп" дуже давня. В українській мові вона відома з праслов'янських часів, ймовірно від слова *korpavъ "шорсткий, шершавий" або з індоєвропейського *(s)ker – "крутити, гнути".
Є й інша етимологічна версія – слово пов'язують із давніми формами на зразок латинського carpio та грецького kárpos. Через різні європейські мови назва поширювалася й змінювалася, а в українській закріпилася форма "короп".
Від назви риби утворилося чимало слів: "короповий", "коропівництво", "коропник".
Цікаво, що "короп" – слово не лише про риболовлю. А ще слово "короп" живе в українських прізвищах і топонімах – Короп та Коропи. Це додаткове свідчення того, наскільки давно воно ввійшло в українську мовну традицію.
Цікаві факти про коропа: дивіться відео
А чому ж ми чуємо "карп"?
Найчастіше форма "карп" з'являється під впливом російської мови, де нормативна назва – "карп". Через тривале мовне сусідство ця форма потрапила й у побутове українське мовлення.
Невелика різниця в зі зміною голосних і маємо іншу фонетику. Але саме такі дрібниці й допомагають очистити щоденне мовлення від російських форм. Говоріть українською!