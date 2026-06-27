Літній день біля річки, поплавець коливається на хвилях. А як правильно назвати того, хто сидить на березі – рибак чи рибалка, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Лариси Чемерис.

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Рибак чи рибалка – як правильно українською?

Це одне з найпоширеніших хобі не лише серед чоловіків, а й жінок – це ніби медитація: плюскіт води, ранкова тиша та погойдування поплавця.

І коли йдеться про ловлю риби, то часто виникає суперечка: як правильно називати людину з вудкою – рибак чи рибалка? Дехто переконаний, що слово "рибак" – це русизм, а правильним є лише "рибалка". Насправді ж усе трохи цікавіше.

В українській мові обидва слова є нормативними. Їх фіксують сучасні словники, зокрема "Словник української мови" та словник "Горох".

Рибалка – це людина, яка ловить рибу. Саме це слово сьогодні є найпоширенішим у розмовному мовленні, і мовознавці наголошують, що воно автентичніше і правильніше.

На березі рибалка молоденький

На поплавець глядить і примовля:

"Ловіться, рибочки, великі і маленькі". (Петро Гулак-Артемовський).

Водночас "рибак" – теж українське слово. Його традиційно вживають, коли йдеться про людину, для якої рибальство є ремеслом або професією. І підтвердження тому українське прізвище – "Рибак", та ойконіми (назви населених пунктів) – "Рибаки", "Рибаче". Слово "рибак" фігурує і в народних приказках та прислів'ях:

Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку звати. (прислів'я)

Рибак рибака бачить здалека.

Обидва слова походять від давнього слова "риба", але утворені за допомогою різних суфіксів. Суфікс -ак/як часто називає людину за її заняттям (вояка, моряк, бідняк), а суфікс -алк(а) також утворює назви людей за родом діяльності. Тому обидві форми природні для української мови.

Рибак чи рибалка – як правильно: дивіться відео

Як називати процес ловлі риби?

З цією темою пов'язана ще одна мовна суперечка: як правильно називати сам процес ловіння риби. Його теж часто називають "рибалка".

Мовознавці, серед них Олександр Пономарів і Борис Антоненко-Давидович, наголошують: правильно казати "рибалка" про людину, яка ловить рибу, а сам процес називати риболовлею, рибальством чи рибацтвом. Антоненко-Давидович іронічно зауважував: якщо хтось пише, що "рибалки їздять на рибалку", то це свідчить не про риболовлю, а про те, що автор не надто добре знає українську мову.

Рибалка – це людина / Мова – ДНК нації

І це ще не все. Ми маємо і цікаве слово "рибальня" – яким позначають місце рибальського промислу.