Літній день біля річки, поплавець коливається на хвилях. А як правильно назвати того, хто сидить на березі – рибак чи рибалка, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці Лариси Чемерис.
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Рибак чи рибалка – як правильно українською?
Це одне з найпоширеніших хобі не лише серед чоловіків, а й жінок – це ніби медитація: плюскіт води, ранкова тиша та погойдування поплавця.
І коли йдеться про ловлю риби, то часто виникає суперечка: як правильно називати людину з вудкою – рибак чи рибалка? Дехто переконаний, що слово "рибак" – це русизм, а правильним є лише "рибалка". Насправді ж усе трохи цікавіше.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
В українській мові обидва слова є нормативними. Їх фіксують сучасні словники, зокрема "Словник української мови" та словник "Горох".
Рибалка – це людина, яка ловить рибу. Саме це слово сьогодні є найпоширенішим у розмовному мовленні, і мовознавці наголошують, що воно автентичніше і правильніше.
- На березі рибалка молоденький
На поплавець глядить і примовля:
"Ловіться, рибочки, великі і маленькі". (Петро Гулак-Артемовський).
Водночас "рибак" – теж українське слово. Його традиційно вживають, коли йдеться про людину, для якої рибальство є ремеслом або професією. І підтвердження тому українське прізвище – "Рибак", та ойконіми (назви населених пунктів) – "Рибаки", "Рибаче". Слово "рибак" фігурує і в народних приказках та прислів'ях:
- Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку звати. (прислів'я)
- Рибак рибака бачить здалека.
Обидва слова походять від давнього слова "риба", але утворені за допомогою різних суфіксів. Суфікс -ак/як часто називає людину за її заняттям (вояка, моряк, бідняк), а суфікс -алк(а) також утворює назви людей за родом діяльності. Тому обидві форми природні для української мови.
Рибак чи рибалка – як правильно: дивіться відео
Як називати процес ловлі риби?
З цією темою пов'язана ще одна мовна суперечка: як правильно називати сам процес ловіння риби. Його теж часто називають "рибалка".
Мовознавці, серед них Олександр Пономарів і Борис Антоненко-Давидович, наголошують: правильно казати "рибалка" про людину, яка ловить рибу, а сам процес називати риболовлею, рибальством чи рибацтвом. Антоненко-Давидович іронічно зауважував: якщо хтось пише, що "рибалки їздять на рибалку", то це свідчить не про риболовлю, а про те, що автор не надто добре знає українську мову.
Рибалка – це людина / Мова – ДНК нації
І це ще не все. Ми маємо і цікаве слово "рибальня" – яким позначають місце рибальського промислу.
- Десятки робітників найдальших рибалень можуть залишитися зимувати на узбережжі. (Іван Багмут).
Звичайно, всі чули рибацькі байки-побрехеньки про розмір рибини чи улову та дивакуваті й навіть містичні історії, пригоди на риболовлі. І у зв'язку з цим є ще одна дуже влучна тема: а як правильно питати – "що зловив?" чи "кого зловив?", маючи на увазі рибину.
І мовознавці ресурсу "Мова – ДНК нації" пояснюють, що обидва варіанти – правильні. Однак, якщо питають:
- "що зловив" то мається на увазі будь-що, річ, наприклад: старий черевик, одежина, гілка, сміття і тощо. Адже риба це "хто".
Наприклад:
— Що зловив?
— Та нічого такого, декілька рибок і якусь шкатулку (шкатулка це "що", річ).
- "кого зловив", де "кого" це провідмінюване в знахідному відмінку "Хто", тоді виходить, що мається на увазі виключно, яку рибу ви зловили (малу чи велику, вид тощо).
Наприклад:
— Кого зловив?
— Дуже великого карася! Сьогодні мені пощастило. (карась – це "хто", вид риби).
Навіть таке хобі і професія, як риболовля, має свої мовні тонкощі. Тому насолоджуйтеся і говоріть українською про свій улов та улюблене заняття.