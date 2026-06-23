Що означає вислів "пташина мова" та чи існує вона насправді, розповідаємо з посиланням на "Reddit".

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Що називають "пташиною мовою"?

Ви зустрічали вислів "пташина мова"? До прикладу, ось так: "Та що він говорить? Якась пташина мова!". Але звідки взявся цей вислів?

"Пташина мова" – це фразеологізм, яким називають незрозумілу, переобтяжену чужими словами, надто багато професійних термінів або висловлюються так заплутано, що сенс губиться серед слів.

Наприклад:

"У договорі стільки юридичних формулювань, що без фахівця не розберешся – суцільна пташина мова."

"Не пояснюй мені комп'ютерні налаштування цією пташиною мовою, скажи простіше."

Чому саме "пташина"? Людям здавна спів птахів здавався красивим, але незрозумілим. Ми чуємо звуки, однак не можемо збагнути їхнього змісту. Саме тому все, що важко зрозуміти, почали порівнювати з пташиним щебетом.

Цікаво, що вислів може мати й іронічний відтінок. Ним часто дорікають тим, хто надмірно захоплюється іншомовними словами або спеціально ускладнює мовлення, щоб здаватися розумнішим. Так коментують і статті деяких журналістів чи виступи політиків, які не зрозумілі широкому загалу.

Цікаво, що "пташиною мовою" іноді називають і дитяче лепетання, і молодіжний сленг, і навіть особливі слова закоханих, зрозумілі лише їм двом.

Тож якщо вас просять "говорити не пташиною мовою", це означає лише одне: висловлюйтеся простіше й зрозуміліше.

Чи "пташина мова" реально існує?

Але пташина мова існує не лише як фразеологізм. У деяких країнах світу люди справді спілкуються за допомогою свисту. Такі свистячі мови використовують у гірських місцевостях Туреччини, Греції, Мексики та на Канарських островах, де звук може долати великі відстані..

У турецькому селі Кюшкьой, захованому серед Понтійських гір, пташина мова – куш ділі, стала справжньою культурною візитівкою. Від 1997 року тут відбувається фестиваль, присвячений цьому незвичному способу спілкування, а у 2017 році ЮНЕСКО визнала його культурну цінність, додавши до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Корінні мешканці Канарських островів (острови Гомеро) теж постійно пересвистуються. Пташина мова є другою мовою спілкування, нею володіє практично кожен місцевий, і вона дуже схожа на спів птахів.

Свистяча "пташина мова" Ла Гомера: дивіться відео

Свистяча мова є своєрідним поєднанням слів і музики, тому під час її сприйняття мозок задіює обидві півкулі: одну – для розуміння мовлення, іншу – для аналізу звуків і мелодії.

Тож пташина мова – це не лише образний вислів про щось незрозуміле, а й унікальний спосіб спілкування, який і сьогодні дивує мовознавців усього світу