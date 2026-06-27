Летний день у реки, поплавок колышется на волнах. А как правильно назвать того, кто сидит на берегу – рыбак или рыбалка, рассказываем со ссылкой на объяснение лингвиста Ларисы Чемерис.
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Рыбак или рыбалка – как правильно по-украински?
Это одно из самых распространенных хобби не только среди мужчин, но и среди женщин – это словно медитация: плеск воды, утренняя тишина и покачивание поплавка.
И когда речь заходит о ловле рыбы, часто возникает спор: как правильно называть человека с удочкой – "рыбак" или "рыбалка"? Некоторые убеждены, что слово "рыбак" – это русизм, а правильным является только "рыбалка". На самом деле же всё немного интереснее.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
В украинском языке оба слова являются нормативными. Их фиксируют современные словари, в частности "Словарь украинского языка" и словарь "Горох".
Рыбалка – это человек, который ловит рыбу. Именно это слово сегодня является наиболее распространенным в разговорной речи, и языковеды подчеркивают, что оно более аутентично и правильнее.
- На березі рибалка молоденький
На поплавець глядить і примовля:
"Ловіться, рибочки, великі і маленькі". (Петр Гулак-Артемовский).
В то же время "рыбак" – тоже украинское слово. Его традиционно используют, когда речь идет о человеке, для которого рыболовство является ремеслом или профессией. И подтверждением тому служат украинская фамилия – "Рыбак", а также ойконимы (названия населенных пунктов) — "Рыбаки", "Рыбаче". Слово "рыбак" фигурирует и в народных поговорках и пословицах:
- Хороший рибак по кльову мусить знати, як рибку звати. (прислів'я)
- Рибак рибака бачить здалека.
Оба слова происходят от древнего слова "рыба", но образованы с помощью разных суффиксов. Суффикс -ак/як часто обозначает человека по его занятию (вояка, моряк, бідняк), а суффикс -алк(а) также образует названия людей по роду деятельности. Поэтому обе формы естественны для украинского языка.
Рыбак или рыбалка – как правильно: смотрите видео
Как называть процесс ловли рыбы?
С этой темой связана ещё одна языковая полемика: как правильно называть сам процесс ловли рыбы. Его тоже часто называют "рыбалка".
Лингвисты, в том числе Александр Пономарив и Борис Антоненко-Давидович, подчеркивают: правильно говорить "рыбалка" о человеке, который ловит рыбу, а сам процесс называть рыболовля, рыбальство или рыбацтвом. Антоненко-Давидович иронично замечал: если кто-то пишет, что "рыбалки ездят на рыбалку", то это свидетельствует не о рыбалке, а о том, что автор не слишком хорошо знает украинский язык.
Рыбак – это человек / Язык – ДНК нации
И это ещё не всё. У нас есть и интересное слово "рыбальня" — которым обозначают место рыболовного промысла.
- Десятки рабочих самых отдаленных рыболовецких предприятий могут остаться зимовать на побережье. (Иван Багмут).
Конечно, все слышали рыбацкие байки-выдумки о размере рыбы или улова, а также причудливые и даже мистические истории, приключения на рыбалке. И в связи с этим есть ещё одна очень актуальная тема: а как правильно спрашивать — "что поймал?" или "кого поймал?", имея в виду рыбу.
И языковеды ресурса "Язык — ДНК нации" объясняют, что оба варианта – правильные. Однако, если спрашивают:
- "что поймал", то имеется в виду что угодно, вещь, например: старый ботинок, одежда, ветка, мусор и т. д. Ведь рыба — это "кто".
Например:
— Что поймал?
— Да ничего особенного, несколько рыбок и какую-то шкатулку (шкатулка — это "что", вещь).
- "кого поймал", где "кого" — это слово, склоняемое в винительном падеже "кто", тогда получается, что имеется в виду исключительно, какую рыбу вы поймали (малую или большую, вид и т. д.).
Например:
— Кого поймал?
— Очень большого карася! Сегодня мне повезло. (карась – это "кто", вид рыбы).
Даже такое хобби и профессия, как рыбалка, имеет свои языковые тонкости. Поэтому наслаждайтесь и говорите на украинском о своём улове и любимом занятии.