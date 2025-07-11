Как правильно на украинском рассказать о своем хобби "рыбалка", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

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Как сказать "рыбалка" на украинском языке

Это хобби очень распространено и среди мужчин, и женщин и доступно в любое время года. Некоторые считают это занятие медитацией и единением с природой – утренняя или вечерняя прохлада, плеск волн водоема (только не говорите – пруд), кваканье лягушек, жужжание насекомых и отсутствие человеческого шума. Речь идет о "рыбалке", как о занятии.

В теплое время года часто слышим: "Пошли на рыбалку!", "У меня новые снасти!", "Рыбак из меня еще тот!". Но все ли здесь звучит по-украински? Давайте выясним!

Если мы говорим о процессе, то это " риболовля".

Если это профессия, то это "рибальсьво" или "рибацтво".

Человек, который ловит рыбу – это "рибалка".

Место, где ловят рыбу – это "рибальня".

Поэтому, когда вы говорите, "Люблю рыбалку!", то у вас теплые чувства не к процессу, а к человеку. А идете не на рыбалку, а на "риболовлю"!

Рыбалка или рыболовля: смотрите видео

Уберем россиянизмы и из других терминов, которые касаются рыболовства:

не снасти – знаряддя для рыболовлі, рибацьке спорядження,

не удочка – а вудочка,

не леска – а волосінь,

не катушка – а котушка,

можно и поплавок, и поплавець,

можно и наживка, и приманка,

не крючок – а гачок,

не сеть – а сітка,

не клев – а клювання.

Поэтому лучше сказать:

не "Я ходил на рыбалку с новыми снастями", а "Я ходив на риболовлю з новим рибальським спорядженням".

не "Рыбак забросил удочку и ждет клева", а "Рибалка закинув вудку й чекає клювання".

Если рыбалка – это ваша форма отдыха и релакса, то и рассказывайте о нем на украинском!