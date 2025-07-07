Есть ли слово "щавель" в украинском языке и как его правильно произносить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на блог Оли Багний.

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Можно ли говорить "щавель"

Это растение одним из первых прорастает весной и используется для приготовления – похлебок, борщей, холодников и салатов, а еще кваса и киселя. Это популярное растение, которое любят выращивать огородники на своих дачах.

Но есть ли такое название в украинском языке – щавель. Да есть, но разница в ударении. На русском название звучит как щАвель, а на украинском – щавЕль, с ударением на второй слог.

Например: "На огороде уже достиг щавЕль - время варить зеленый борщ!".

Это нормативная украинская форма, зафиксирована в словарях, а латинское название – Rumex.

Однако народное название растения происходит от его вкуса – кислого или квасного, обусловленного щавелевой кислотой. Поэтому можем встретить названия:

квас,

квасок,

кислиця,

щавлик,

щівник,

зело на борщ.

Именно по названиям щавель и квасок – различают огородное и дикое растение. Огородное растение выращивают в течение сезона. А вот дикое, например щавель конский, – только весной, потому что со временем листья становятся твердым, горьким и невкусным.

Щавель на украинском: смотрите видео

Интересные факты о щавеле

Это не простое растение, которое издавна ценят украинцы за вкус и пользу. Вот вам пучок интересностей о щавеле – растение, что киснет, но дарит здоровье

Щавель – одно из самых первых весенних зеленых растений, появляющееся после зимы. Его листья богаты витамином C, каротином, рутином, железом – настоящее спасение от авитаминоза. Если щавель начинает цвести, его листья становятся грубыми и менее вкусными. Поэтому огородники срезают цветоносы, чтобы продлить период сбора нежных листьев. Щавель растет не только на грядках, но и на лугах, берегах рек, в оврагах и даже на болотах. Он очень неприхотлив к почве, но любит влагу. Несмотря на пользу, щавель содержит высокую концентрацию щавелевой кислоты, которая может способствовать образованию камней в почках. Поэтому его не рекомендуют употреблять в больших количествах людям с проблемами почек. В народе щавель использовали для улучшения пищеварения, очищения крови, лечения кожи. Отвар из корня применяли как вяжущее средство при желудочных расстройствах. Род Rumex (щавель) насчитывает более 150 видов, но самый известный – щавель обыкновенный (Rumex acetosa). Есть еще конский щавель, щавель шпинатный, щавель красный и тому подобное. Щавель можно засолить или заморозить и использовать для приготовления салата или борща зимой.

Потребляйте вкусное растение и говорите на украинском!