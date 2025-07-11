Як правильно українською розповісти про своє хобі "рибалку", розповідає 24 Канал, посилаючись на учительку української мови Світлану Чернишову.
Дивіться також У слові "щавель" чимало українців роблять помилку, і ось яку
Як сказати "рибалка" українською
Це хобі є дуже поширеним і серед чоловіків, і жінок та доступне у будь-яку пору року. Дехто вважає це заняття медитацією та єднанням з природою – ранкова чи вечірня прохолода, плескіт хвиль водойми (тільки не кажіть – пруд), квакання жабок, дзижчання комах і відсутність людського гомону. Мова іде про "рибалку", як заняття.
У теплу пору року часто чуємо: "Пішли на рибалку!", "У мене нові снасті!", "Рибак з мене ще той!". Але чи все тут звучить українською? З'ясуймо!
- Якщо ми говоримо про процес, то це риболовля.
- Якщо це професія, то це рибальство чи рибацтво.
- Людина, яка ловить рибу – це рибалка.
- Місце, де ловлять рибу – це рибальня.
Тому, коли ви кажете, "Люблю рибалку!", то у вас теплі почуття не до процесу, а до людини. А ідете не на рибалку, а на риболовлю!
Рибалка чи риболовля: дивіться відео
Приберемо росіянізми і з інших термінів, які стосуються рибальства:
- не снасти – знаряддя для риболовлі, рибацьке спорядження,
- не удочка – а вудка,
- не леска – а волосінь,
- не катушка – а котушка,
- можна і поплавок, і поплавець,
- можна і наживка, і приманка,
- не крючок – а гачок,
- не сеть – а сітка,
- не кльов – а клювання.
Тому краще сказати:
- не "Я ходив на рибалку з новими снастями", а "Я ходив на риболовлю з новим рибальським спорядженням".
- не "Рибак закинув удочку й чекає кльова", а "Рибалка закинув вудку й чекає клювання".
Якщо риболовля – це ваша форма відпочинку і релаксу, то і розповідайте про нього українською!