З'ясовуємо походження слова "короп" і чому форма "карп" для української літературної мови небажана, розповідаємо з посиланням на "Горох".

"Карп" чи "короп" – як правильно українською?

Ця риба відома кожному рибалці та поціновувачу страв з риби. Вона водиться в українських річках і є досить частим уловом. Але з її назвою виникають сумніви – "карп" чи "короп".

Зверніть увагу! Слово "рибалка" в українській та російській мові різняться: у нас це людина, в російській – процес.

Але на допомогу приходять різноманітні довідники прісноводних риб України. І саме там зафіксована назва – короп (Cyprinus) – рід риб родини коропових.

Тож правильно:

"смажений короп";

"короп у сметані";

"ловити коропа";

"розводити коропів".

Назва "короп" дуже давня. В українській мові вона відома з праслов'янських часів, ймовірно від слова *korpavъ "шорсткий, шершавий" або з індоєвропейського *(s)ker – "крутити, гнути".

Є й інша етимологічна версія – слово пов'язують із давніми формами на зразок латинського carpio та грецького kárpos. Через різні європейські мови назва поширювалася й змінювалася, а в українській закріпилася форма "короп".

Від назви риби утворилося чимало слів: "короповий", "коропівництво", "коропник".

Цікаво, що "короп" – слово не лише про риболовлю. А ще слово "короп" живе в українських прізвищах і топонімах – Короп та Коропи. Це додаткове свідчення того, наскільки давно воно ввійшло в українську мовну традицію.

Цікаві факти про коропа: дивіться відео

А чому ж ми чуємо "карп"?

Найчастіше форма "карп" з'являється під впливом російської мови, де нормативна назва – "карп". Через тривале мовне сусідство ця форма потрапила й у побутове українське мовлення.

Невелика різниця в зі зміною голосних і маємо іншу фонетику. Але саме такі дрібниці й допомагають очистити щоденне мовлення від російських форм. Говоріть українською!