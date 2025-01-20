Не "Киргизія": як правильно українською назвати цю країну

Українці часто у щоденному мовленні можуть вживати суржикові слова. При цьому "вкраплювати" їх, спілкуючись на різні теми.

Неправильні назви з уст краян лунають і під час згадок про країни світу. Тож 24 Канал допомагає викорінювати суржикові назви.

До теми Не "Арменія": як правильно назвати цю країну українською

Як назвати "Киргизію" українською

Часто ви можете, зокрема, почути таку назву країни як Киргизія. Але це суржикове найменування.

Правильно цю країну у Центральній Азії треба називати Киргизстан.

Цікаві факти про Киргизстан

Офіційна назва – Кирги́зька Респу́бліка. Країна Межує на півночі з Казахстаном, на заході – з Узбекистаном, на півдні – з Таджикистаном, на сході – з Китаєм. Столиця і найбільше місто – Бішкек.

Киргизстан періодично потрапляв під іноземне панування і досяг суверенітету як національна держава тільки після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

З моменту здобуття незалежності Киргизстан був офіційно унітарною парламентською республікою

Етнічні киргизи становлять більшість у країні з 5,7 мільйона осіб. Національні меншини складаються з узбеків і росіян. Державна мова, киргизька, тісно пов'язана з іншими тюркськими мовами, російська має офіційний статус. Більшість населення (64 %) — мусульмани.

Зверніть увагу! Раніше у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми розповідали, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі. Про це читайте у нашій добірці за посиланням.