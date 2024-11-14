Тож краще позбуватися мовних "паразитів". І 24 Канал у цьому допомагає.

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Як назвати "Арменію" українською

Зокрема, не найменовуйте суржиковими назвати країни. Що цікаво, часто можна почути таку назву як "Арменія". Але таке слово – непритаманне нашій мові.

В українській мові натомість є красиве слово "Вірменія". Так і треба називати правильно, коли кажете про парламентсько-президентську республіку в Західній Азії або Східній Європі, розташованій на Південному Кавказі.



Як правильно українською буде "Арменія" / Depositphotos

Цікаві факти про Вірменію

Зазначимо, що Вірменія межує з Грузією на півночі, Азербайджаном – на північному сході, з Іраном – на південному сході, з Нахічеванською АР (ексклав Азербайджану) – на півдні і Туреччиною – на заході.

Республіка Вірменія не має виходу до моря. Площа країни становить 29 800 км².

Столицею є місто Єреван.

Вірменія – гірська країна, розташована на Вірменському нагір'ї, що обрамлене хребтом Малого Кавказу, висотою 3 – 4 тисячі метрів. На південному заході країни розташована міжгірська Араратська рівнина.

Зверніть увагу! Раніше у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" ми розповідали, як правильно називати країни світу українською. І як не найменовувати їх у жодному разі. Про це читайте у нашій добірці за посиланням.