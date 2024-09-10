Застосунок "Мрія" тестують у 5 школах Київщини

Новий навчальний рік вносить корективи в освітній процес, а саме тестування освітнього застосунку "Мрія". Його запуск анонсували ще у червні Мінцифри та МОН.

До 40 перших долучились 5 шкіл Київської області – у Вишневій, Білоцерківській, Бучанській, Бориспільській, Вишгородській громадах.

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Переваги "Мрії" для вчителів та учнів

"Мрія" – це платформа та освітній застосунок, спрямований на те, щоб збирати, обробляти, накопичувати і передавати інформацію про освітній процес. І до нього мають бути залучені педагоги, учні та батьки.

Педагоги у застосунку зможуть формувати розклад, навчальні плани, вести журнал, задавати домашнє завдання, рекомендувати додаткову інформацію для навчання та розвитку учнів

Для учнів та батьків застосунок дозволить користуватися навчальними, інформаційними та освітніми матеріалами, відстежувати розклад, успішність, домашнє завдання, присутність на уроці та навіть в укритті.

На основі результатів пілотного тестування, до нього згодом зможуть долучитися і інші школи Київщини та України, кажуть у Київській ОВА.