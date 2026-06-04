Не "клєвер": як українською називати рослину з трьома листочками

Буйним різнотрав'ям зазеленіло літо! Та насолоджуючись травами, подекуди сумніваємося, чи робимо помилку назвах рослин.

У чому помилка, коли називаємо рослину "клєвером", розповідаємо з посиланням на "Горох".

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Як називати "клєвер" українською?

У парках та галявинах, де росте ця впізнавана трилиста рослина, можна почути – "Пішли шукати чотирилистий клєвер на щастя!". Але чи справді "клєвер" – українське слово?

Латинська назва цієї багаторічної чи однорічної трав'янистої рослини родини бобових, що має трійчасті листки й квітки, зібрані в суцвіття кулястої форми – Trifolium. Квіти бувають білого, рожевого, жовтого, фіолетового кольору і різної висоти стебло та кольори листочків.

А в українській мові цю рослину здавна називають конюшиною. Саме таку назву фіксують словники, саме її використовують ботаніки, агрономи та літератори.

Цікаво, що походження слова "конюшина" пов'язують зі словом "кінь", пригадайте, що ми маємо ще слова "конюх" та "конюшня". Річ у тім, що ця рослина здавна була цінним кормом для коней та іншої худоби. Тож назва буквально нагадує про її господарське значення.

Слово "клєвер" прийшло до нас через російську мову – клевер, а першоджерелом була німецька назва – Klee.

Проте українська мова має власне питоме слово – конюшина, яке виникло значно раніше й міцно закріпилося в народному мовленні.

Побачила [Мілена] вітер, .. почула .. затишне гудіння джмеля, який збирається вмоститися на товстій квітці конюшини. (Софія Андрухович).

Звичайно, що не обходиться без діалектизмів. Часто вони пов'язані з конкретним видом конюшини, а подекуди лише місцева назва:

конячи́на,

трилист,

горі́шок,

горі́шина,

комана́,

комани́ця,

лу́ґер.

Та навіть "кашка", народна назва деяких видів конюшини, підмаренника чи інших трав'янистих рослин з дрібними квітами, зібраними в суцвіття.

Пригадайте мультик "Про всіх на світі", там саме так називають улюблені ласощі баранчика Бяжки – кашка, тобто – конюшина.

"Про всіх на світі" – тут є "кашка": дивіться відео

Рослина налічує приблизно 300 видів, які поширені в помірних і тропічних гірських областях Європи, Азії, Північної Америки, Південної Америки та Африки.

Є й інший цікавий факт листочок конюшини, а саме чотирилистий – символ удачі у деяких народів. І знайти його до вдачі і здійснення мрії. А тому і тут слід казати правильно: не "чотирилистий клєвер", а чотирилиста конюшина. Саме така форма відповідає нормам української мови.

Отже, якщо хочемо говорити по-українськи природно й відповідно до літературної норми, варто обирати слово конюшина.

Тож бажаємо всім знайти свою чотирилисту конюшину – і трохи удачі на додачу!

Як ще можна використовувати конюшину?

Крім того, що конюшина – це ідеальна кормова база для тварин. Люди теж використовують смакові та лікувальні властивості рослини.

Листки конюшини мають цікаве й багатогранне кулінарне застосування. Їх уживають сирими у салатах, а відварені – як шпинат. Молоде зілля вирізняється прісним, трохи солодкуватим смаком, тому його додають до гострих салатів, зелених і холодних борщів, юшок та пюре.

Сухе подрібнене листя використовують у сироварінні, надаючи продуктам особливого аромату. На Кавказі ж молоді нерозкриті бруньки конюшини квасять подібно до капусти й узимку подають у салатах. Отже, конюшина – цінний інгредієнт у традиційній кухні, що додає стравам ніжності й свіжості.

Конюшина – гарна медоносна рослина. Вона ще й природно збагачує ґрунт азотом, тому її часто висівають для покращення родючості полів. А нові виведені сорти з кольоровим листям використовують для озеленення саду.