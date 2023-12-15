В Україні оголосили переможців літературної премії Книга року BBC-2023. Найкращих визначали у трьох номінаціях.

Їх визначали з-поміж 40 обраних видань з довго списку. Хто став переможцем премії, читайте далі.

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Оголосили переможців премії "Книга року ВВС – 2023"

Книгою року став роман " Драбина" Євгенії Кузнєцової "Видавництва Старого Лева". Він розповідає про те, війна перевертає життя української родини.

став роман " "Видавництва Старого Лева". Він розповідає про те, війна перевертає життя української родини. Найкращою дитячою Книгою року визначили видання Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

У номінації есеїстика перемогу здобув Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".

Церемонія нагородження відбулася у Києві.

Переможці отримають по £1 000 в гривнях. А їхні видавці зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.

Хто переможці минулих років

Торік премію Книга року BBC-2022 здобув роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа.

Найкращою дитячою книжкою визнали "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського.

Найкращою книгою у номінації "Книга року Есеїстика-2022" – "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна видавництва "Віват".

Церемонія нагородження через війну не відбулася.

Що цікаво, Андрій Сем'янків і Павло Казарін дізнались про свою перемогу з передової.