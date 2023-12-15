Оголосили переможців премії "Книга року ВВС – 2023"
15 грудня 2023, 12:22Читать новость на русском
Джерело:ВВС Україна
В Україні оголосили переможців літературної премії Книга року BBC-2023. Найкращих визначали у трьох номінаціях.
Їх визначали з-поміж 40 обраних видань з довго списку. Хто став переможцем премії, читайте далі.
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Оголосили переможців премії "Книга року ВВС – 2023"
- Книгою року став роман "Драбина" Євгенії Кузнєцової "Видавництва Старого Лева". Він розповідає про те, війна перевертає життя української родини.
- Найкращою дитячою Книгою року визначили видання Івана Малковича "Анна Ярославна: київська князівна – королева Франції" видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
- У номінації есеїстика перемогу здобув Ростислав Семків і його "Пригоди української літератури" видавництва "Темпора".
Церемонія нагородження відбулася у Києві.
Переможці отримають по £1 000 в гривнях. А їхні видавці зможуть використовувати логотип премії Книга року ВВС на наступних виданнях.
Хто переможці минулих років
- Торік премію Книга року BBC-2022 здобув роман "Танці з кістками. Медичний трилер" Андрія Сем'янківа.
- Найкращою дитячою книжкою визнали "Примари Чорної діброви" Андрія Бачинського.
- Найкращою книгою у номінації "Книга року Есеїстика-2022" – "Дикий Захід Східної Європи" Павла Казаріна видавництва "Віват".
Церемонія нагородження через війну не відбулася.
Що цікаво, Андрій Сем'янків і Павло Казарін дізнались про свою перемогу з передової.