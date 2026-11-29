Наступного року бібліотеки у школах України поповнять новими художніми, науково-популярними та довідковими книжками. На це зі спеціального фонду держбюджету виділять 100 мільйонів гривень.

Уряд вже затвердив порядок та умови надання субвенції школам. Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Скільки коштів скерують на бібліотеки?

Освітня субвенція покриє до 95% вартості закупівель, тож громадам достатньо додати щонайменше 5% з місцевого бюджету.

Оновлення бібліотечних фондів є частиною комплексної трансформації шкільних бібліотек у межах політики «Освіта для життя», яка є складовою реформи НУШ.

У МОН зазначають, що шкільна бібліотека має стати сучасним освітнім простором для читання, навчання, досліджень і спільної роботи, а також сприяти розвитку ключових компетентностей учнівства.

За даними опитування, лише третина шкіл має основний бібліотечний фонд, який повністю відповідає потребам навчальних програм.

Які школи і на які книги отримають гроші?

Субвенцію отримають комунальні школи, у яких навчання відбувається очно або змішано. Насамперед ті, які у 2026/2027 році впроваджують оновлену навчальну модельну програму «Читання як суперсила» для 5–6 класів, а також заклади, залучені до пілотування старшої профільної школи.

Кошти субвенції призначені для придбання художньої, науково-популярної, довідкової та іншої книжкової продукції відповідно до освітніх потреб і читацьких інтересів учнівства.

Підручники та навчальні посібники за ці кошти не закуповуватимуть.

Не менш ніж 30% коштів, виділених на поповнення фонду кожної бібліотеки, спрямують на книжки з переліків програмової літератури, затверджених наказом МОН. Решту видань школа обиратиме самостійно.

Перелік формуватиме бібліотекар з урахуванням пропозицій педагогів, освітніх потреб та читацьких інтересів учнівства.

До бібліотечних фондів можна буде закуповувати книжки, відомості про які містяться в електронному каталозі «Книжки на ринку».

Кожного видання мають придбати не менш ніж п’ять примірників для поповнення бібліотечного фонду.

Субвенцію розподілять між бюджетами засновників закладів освіти пропорційно до кількості учнів у закладах.

Як фінансуватимуть закупівлю книг?

Фінансування здійснюватиметься на таких умовах:

до 95% вартості закупівель покриває державна субвенція;

щонайменше 5% забезпечують місцеві бюджети;

витрати на доставлення книжок можуть бути включені до їхньої вартості;

договори на закупівлю книжкової продукції та послуг мають бути укладені протягом трьох місяців з дня отримання субвенції.

МОН здійснюватиме моніторинг використання коштів. Невикористані кошти зможуть перерозподіляти між закладами освіти в межах громади.

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