Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" у Києві – у розпалі: що у програмі

У Києві триває одинадцятий Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал". Прийти на подію і поповнити домашню бібліотеку новими книгами можна до 25 червня.

Проте відвідувачів попереджають: події можуть перервати повітряні тривоги. У такому разі гості мають спуститися в укриття.

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У Києві триває Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал"

У перший фестивальний день – 22 червня – відбулося 10 подій. Це були дискусії, поетичні читання, кінопокази, дитяча програма й музичні події.

Директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта зауважила: повітряні тривоги не перервали культурного, інтелектуального і літературного життя в Україні.

Книжковий Арсенал цього року з його великою літературною програмою, з його фокус-темою, коли "все має значення" буде говорити про те, як змінюється наше життя, як з'являються важливі для нас речі, а ті речі, які здавалися банальними, – виявилися ключовими,

– сказала Олеся Островська-Люта.

Що пропонує програма

На фестивалі також можна буде подивитися короткометражні фільми про Київ — шість історій про місто "Як тебе не любити 2.0".

Фокус-тема "Коли все має значення", кураторкою якої є Наталя Гуменюк, представить 8 подій. Щодня на сценах обговорюватимуть цінності й досвід українців, те, що відбувається з суспільством, з країною та світом.

Літературна програма "Перенести досвід у пам'ять", кураторкою якої є Ірина Славінська, стане наймасштабнішою на ХI Книжковому Арсеналі. У програмі – різноманітні голоси літературної сцени – щоденники, документальні нотатки і художні твори, тексти професійних письменників і тих, хто почав писати лиш у реальності після лютого 2014 та 2022 років. А також поезія.

Програма для/про дітей та підлітків "Коли війна не лише у книжках" пропонує безпечний дружній простір для спілкування, читання та обговорення дитячих книг та історій, які пишуть і видають в часи війни.

Професійна програма Книжкового Арсеналу, яку курує Оксана Карп'юк, стане місцем дискусій про державну політику та роль профільних інституцій книжкової галузі тощо.

Спеціальна програма "(не)публічні бібліотеки" від Літературної лабораторії Мистецького арсеналу, куратор якої — Діма Казаков, розповість про невеликі мандрівні, бездомні бібліотеки, реальні й онлайнові архіви, колекціонування, персональні книжкові та вінілові збірки, куровані полиці.

Спеціальна програма Українського ПЕН "Пам'ять говорить" представить 5 подій. У перший день ХI Книжкового Арсеналу, зокрема, відбулася презентація воєнного щоденника Володимира Вакуленка.

Спеціальна програма від Довженко-Центру "Літературний кіноканон. Том перший" представить три фільми, засновані на знакових літературних творах: "Сон", знятий за шевченківською поемою, шалену екранізацію гоголівського "Вечора на Івана Купала" та епічну кінопостановку "Захара Беркута" Івана Франка. Кожен із них показує важливі теми національної історії та питання української ідентичності.

Повну програму фестивалю можна переглянути тут.

Зауважимо, що у 2022 році фестиваль не відбувся через повномасштабне вторгнення Росії.