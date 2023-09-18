Коли харківські школярі підуть на осінні та зимові канікули
Джерело:"Коментарі. Харків"
У Харкові попередньо визначили дати шкільних канікул. Учні при цьому відпочиватимуть від навчання і восени, і взимку.
У департаменті освіти Харківської міськради уточнили, що осінні канікули у школах міста запланували на останній місяць жовтня. А зимові стартують в останні дні цього року.
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Коли осінні та зимові канікули у школах Харкова
Так, осінні канікули стартують 23 жовтня і завершаться 29 жовтня.
Взимку діти підуть на відпочинок 30 грудня 2023 року і повернуться на навчання 14 січня 2024 року.
Натомість у департаменті науки і освіти ХОВА поки не погодили дати канікул для школярів Харківської області.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
У департаменті заявили, що збиратимуть і узагальнюватимуть інформацію про осінні канікули у жовтні 2023 року, а щодо зимового відпочинку учнів – у грудні 2023 року.
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В Україні можуть запровадити довготривалі канікули
- У Міносвіти України раніше заявляли, що у регіонах можуть запровадити довготривалі канікули. Але тільки у разі потреби.
- Зокрема, якщо будуть перебої з електроенергією.
- У такому разі у кожній школі чи в кожному регіоні можуть ухвалити відповідне рішення і відправити учнів на такі канікули.