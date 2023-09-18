У департаменті освіти Харківської міськради уточнили, що осінні канікули у школах міста запланували на останній місяць жовтня. А зимові стартують в останні дні цього року.

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Коли осінні та зимові канікули у школах Харкова

Так, осінні канікули стартують 23 жовтня і завершаться 29 жовтня.

Взимку діти підуть на відпочинок 30 грудня 2023 року і повернуться на навчання 14 січня 2024 року.

Натомість у департаменті науки і освіти ХОВА поки не погодили дати канікул для школярів Харківської області.

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У департаменті заявили, що збиратимуть і узагальнюватимуть інформацію про осінні канікули у жовтні 2023 року, а щодо зимового відпочинку учнів – у грудні 2023 року.

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