У якому віці варто купити своїй дитині перший телефон

У сучасному світі діти не уявляють свого життя без гаджетів. При цьому батьки купують їм телефони раніше рекомендованого фахівцями віку.

Психологиня Катерина Сердюк назвала оптимальний вік для такої покупки. Також наголосила: спочатку треба вирішити, для чого дитині смартфон.

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У якому віці дитині варто купити перший телефон

Фахівчиня каже: якщо батьки хочуть мати постійний зв'язок з дітьми, вони можуть купити їм годинник або кнопковий телефон.