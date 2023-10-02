У якому віці варто купити своїй дитині перший телефон
У сучасному світі діти не уявляють свого життя без гаджетів. При цьому батьки купують їм телефони раніше рекомендованого фахівцями віку.
Психологиня Катерина Сердюк назвала оптимальний вік для такої покупки. Також наголосила: спочатку треба вирішити, для чого дитині смартфон.
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У якому віці дитині варто купити перший телефон
Фахівчиня каже: якщо батьки хочуть мати постійний зв'язок з дітьми, вони можуть купити їм годинник або кнопковий телефон.
"Золотим віком" для покупки першого телефона буде період середньої школи або 11 років. Саме у цей час дитина вже може усвідомлювати і контролювати, що і як працює навколо.
Якщо ж дитина просить техніку для ігор або навчання, краще купіть їй комп'ютер або планшет. Гаджет можна дати дитині, починаючи з шестирічного віку. При цьому не забудьте обговорити зі своїм чадом правила безпечного користування пристроєм.Що цікаво! Дошкільнятам або дітям молодшого шкільного віку рекомендують проводити онлайн менше двох годин. При цьому батьки мають бути прикладом "розумного" користування "мережею".
Психологиня також зазначила: якщо дитина часто розсіяна і агресивна, це може свідчити про перенасиченість онлайн-життям.
При цьому фахівчиня нагадала, що більшість соціальних мереж мають обмеження у віці при реєстрації. Так, зареєструватися можна з 13 років.