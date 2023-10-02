Психологиня Екатерина Сердюк назвала оптимальный возраст для такой покупки. Также подчеркнула: сначала нужно решить, зачем ребенку смартфон.

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В каком возрасте ребенку следует купить первый телефон

Специалист говорит: если родители хотят иметь постоянную связь с детьми, они могут купить им часы или кнопочный телефон.