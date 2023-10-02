Психологиня Екатерина Сердюк назвала оптимальный возраст для такой покупки. Также подчеркнула: сначала нужно решить, зачем ребенку смартфон.
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В каком возрасте ребенку следует купить первый телефон
Специалист говорит: если родители хотят иметь постоянную связь с детьми, они могут купить им часы или кнопочный телефон.
"Золотым возрастом" для покупки первого телефона будет период средней школы или 11 лет. Именно в это время ребенок может осознавать и контролировать, что и как работает вокруг.
Если же ребенок просит технику для игр или обучения, лучше купите ему компьютер или планшет. Гаджет можно дать ребенку начиная с шестилетнего возраста. При этом не забудьте обсудить со своим чадом правила безопасного использования устройства.
Психологиня также отметила: если ребенок часто рассеян и агрессивен, это может свидетельствовать о перенасыщенности онлайн-жизнью.
При этом специалист напомнила, что большинство социальных сетей имеют ограничения в возрасте при регистрации. Так, зарегистрироваться можно с 13 лет.