Психологиня Катерина Сердюк назвала оптимальний вік для такої покупки. Також наголосила: спочатку треба вирішити, для чого дитині смартфон.
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У якому віці дитині варто купити перший телефон
Фахівчиня каже: якщо батьки хочуть мати постійний зв'язок з дітьми, вони можуть купити їм годинник або кнопковий телефон.
"Золотим віком" для покупки першого телефона буде період середньої школи або 11 років. Саме у цей час дитина вже може усвідомлювати і контролювати, що і як працює навколо.
Якщо ж дитина просить техніку для ігор або навчання, краще купіть їй комп'ютер або планшет. Гаджет можна дати дитині, починаючи з шестирічного віку. При цьому не забудьте обговорити зі своїм чадом правила безпечного користування пристроєм.
Психологиня також зазначила: якщо дитина часто розсіяна і агресивна, це може свідчити про перенасиченість онлайн-життям.
При цьому фахівчиня нагадала, що більшість соціальних мереж мають обмеження у віці при реєстрації. Так, зареєструватися можна з 13 років.