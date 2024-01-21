Забудьте про янтарний і васильковий: як правильно називати незвичні кольори українською

Чимало назв кольорів українці можуть вживати неправильно. Зокрема, найменовувати суржиковими назвами.

Тож Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" продовжує допомагати вам викорінювати мовне сміття. А також – говорити красиво і правильно.

Читайте Не красний і сірєнєвий: як правильно назвати кольори українською

Як правильно назвати кольори українською

Так, у п'ятдесят дев'ятій добірці продовжуємо розповідати, як не помилитися щодо назв тих чи інших кольорів. У попередній добірці ми уточнювали, як правильно називати українською популярні кольори, а у цій розповідатимемо, які назви незвичних кольорів та відтінків кольорів запам'ятати.

Так, пропонуємо вашій увазі невелику добірку правильної колірної палітри:

алий – червоний, яскраво-червоний;

васильковий – волошковий або блаватний;

янтарний – бурштиновий;

розовий – рожевий;

оранжевий і помаранчевий;

багровий і багряний, густо-червоний, пурпуровий;

пурпурний – пурпуровий;

лазурний і лазуровий, яскраво-синій, блакитний;

золотавий і золотистий;

кораловий, коралевий, яскраво-червоний.

Як запам'ятати послідовність кольорів веселки

В українській мові на позначення жовтої барви з червонуватим відтінком функціонують обидва слова: "оранжевий" і "помаранчевий". При цьому зауважимо, що вони є запозиченими.Словник української мови фіксує слово "пурпурний", однак мовознавці радять все ж вживати "пурпуровий" або ж "багровий" і "багряний". А "лазурний" замінити "блакитним".

Також розповімо вам, як замінити російську приказку "Каждий охотнік желает знать, где сидит фазан". Зокрема, якщо вчите своїх дітей запам'ятовувати послідовність кольорів веселки.

Так, запам'ятайте ці цікаві та колоритні фрази.