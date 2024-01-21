Забудьте о янтарном и васильковом: как правильно называть необычные цвета на украинском

Многие цвета украинцы могут употреблять неправильно. В частности, называть суржиковыми названиями.

Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает помогать вам искоренять языковой мусор. А также – говорить красиво и правильно.

Читайте Не красный и бумажный: как правильно назвать цвета на украинском

Как правильно назвать цвета на украинском

Так, ву пятьдесят девятой подборке продолжаем рассказывать, как не ошибиться в названиях тех или иных цветов. В предварительный подборке мы уточняли, как правильно называть на украинском популярные цвета, а в этой будем рассказывать, какие названия необычных цветов и оттенков цветов запомнить.

Так, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку правильной цветовой палитры:

алий – червоний, яскраво-червоний;

васильковий – волошковий або блаватний;

янтарний – бурштиновий;

розовий – рожевий;

оранжевий і помаранчевий;

багровий і багряний, густо-червоний, пурпуровий;

пурпурний – пурпуровий;

лазурний і лазуровий, яскраво-синій, блакитний;

золотавий і золотистий;

кораловий, коралевий, яскраво-червоний.

Как запомнить последовательность цветов радуги

В украинском языке на обозначение желтого цвета с красноватым оттенком функционируют оба слова: "оранжевий" и "помаранчевий". При этом заметим, что они заимствованы.Словарь украинского языка фиксирует слово "пурпурний", однако языковеды советуют все же употреблять "пурпуровий" или же "багровий" и "багряний". А "лазурний" заменить "блакитним".

Также расскажем вам, как заменить русскую поговорку "Каждый охотник хочет знать, где сидит фазан". В частности, если учите своих детей запоминать последовательность цветов радуги.

Так, запомните эти интересные и колоритные фразы.