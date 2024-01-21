Забудьте о янтарном и васильковом: как правильно называть необычные цвета на украинском
Многие цвета украинцы могут употреблять неправильно. В частности, называть суржиковыми названиями.
Так что Образование 24 в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори по-украински правильно" продолжает помогать вам искоренять языковой мусор. А также – говорить красиво и правильно.
Читайте Не красный и бумажный: как правильно назвать цвета на украинском
Как правильно назвать цвета на украинском
Так, ву пятьдесят девятой подборке продолжаем рассказывать, как не ошибиться в названиях тех или иных цветов. В предварительный подборке мы уточняли, как правильно называть на украинском популярные цвета, а в этой будем рассказывать, какие названия необычных цветов и оттенков цветов запомнить.
Так, предлагаем вашему вниманию небольшую подборку правильной цветовой палитры:
- алий – червоний, яскраво-червоний;
- васильковий – волошковий або блаватний;
- янтарний – бурштиновий;
- розовий – рожевий;
- оранжевий і помаранчевий;
- багровий і багряний, густо-червоний, пурпуровий;
- пурпурний – пурпуровий;
- лазурний і лазуровий, яскраво-синій, блакитний;
- золотавий і золотистий;
- кораловий, коралевий, яскраво-червоний.
Как запомнить последовательность цветов радуги
Также расскажем вам, как заменить русскую поговорку "Каждый охотник хочет знать, где сидит фазан". В частности, если учите своих детей запоминать последовательность цветов радуги.
Так, запомните эти интересные и колоритные фразы.
- Чомусь осіння журба завжди буяє чумними фарбами.
- Часто охоче жабка зелена сидить в болоті біля ферми.
- Чарівна жабка жбурнула золотий баток своєму другові-фламінго.
- Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати.