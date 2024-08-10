У МОН розробили курс кримськотатарської мови для школярів

Міністерство освіти запустило новий курс із кримськотатарської мови та літератури для учнів 5–6 класів Нової української школи. Його розробили спільно з освітньою платформою "Всеукраїнська школа онлайн".

Інтегрований курс складається зі 140 уроків. Зазначається, що він має дати змогу учням зануритися в багату культуру, мову та літературу кримських татар.

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Курс кримськотатарської мови та літератури

Курс розроблено з урахуванням традицій, звичаїв та історії кримськотатарського народу. Кожен урок містить відеоматеріал із субтитрами кримськотатарською мовою, тестові завдання та конспект. Особливу увагу надаватимуть вивченню літературних творів, народної мудрості та природи Криму,

– пише МОН.

Методистом курсу виступає Сеїт-Джеліль Абібулла, асистент кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка. Він є співавтором підручників з інтегрованого курсу "Кримськотатарська мова та література" для 5 – 6 класів.

Експерткою курсу є Сабріє Сластьон, кандидатка філологічних наук, асистент кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка.

Також Міністерство освіти повідомило, що навчатиме дітей викладачка кримськотатарської мови та літератури Гульназ Аджигельдієва та співробітниця дипломатичного представництва Ельвіна Халілова.