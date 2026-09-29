Учителі можуть отримати 1500 гривень на професійний розвиток

Учителі в Україні можуть отримати кошти на професійний розвиток. Їм пропонують 1500 гривень.

Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Мовиться про кошти на курси підвищення кваліфікації.

Як отримати кошти

У МОН зауважили: держава фінансує – педагог обирає курси підвищення кваліфікації або послуги супервізора.

Так, учасники пілоту «Гроші ходять за вчителем» можуть отримати 1500 віртуальних гривень на професійний розвиток і самостійно обрати одну або кілька програм на платформі «Вектор».

Щоб отримати кошти на професійний розвиток:

створіть або активуйте обліковий запис на «Векторі»; підтвердіть особу та місце роботи; окремо подайте заявку на участь у пілоті.

Зареєструватися в пілоті потрібно до 31 жовтня 2026 року.

Використати кошти — до 30 листопада 2026 року. Невикористаний залишок на наступний рік не переноситься.

Гортайте інструкцію, проходьте всі етапи реєстрації та обирайте свій вектор професійного розвитку.

Інструкція реєстрації: фото

Розпочати тут.

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