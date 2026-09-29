Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины. Речь идет о средствах на курсы повышения квалификации.
Как получить средства
В МОН отметили: государство финансирует – педагог выбирает курсы повышения квалификации или услуги супервизора.
Так, участники пилота "Деньги ходят за учителем" могут получить 1500 виртуальных гривен на профессиональное развитие и самостоятельно выбрать одну или несколько программ на платформе "Вектор".
Чтобы получить средства на профессиональное развитие:
создайте или активируйте учетную запись на "Векторе";
подтвердите личность и место работы;
отдельно подайте заявку на участие в пилотном проекте.
Зарегистрироваться в пилотном проекте нужно до 31 октября 2026 года.
Использовать средства – до 30 ноября 2026 года. Неиспользованный остаток на следующий год не переносится.
Просмотрите инструкцию, пройдите все этапы регистрации и выберите свой вектор профессионального развития.
Инструкция по регистрации: фото
Ранее мы сообщали, что в Украине определили условия проведения конкурса "Учитель года-2027".