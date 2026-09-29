Про це інформує Міністерство освіти і науки України. Мовиться про кошти на курси підвищення кваліфікації.
Як отримати кошти
У МОН зауважили: держава фінансує – педагог обирає курси підвищення кваліфікації або послуги супервізора.
Так, учасники пілоту «Гроші ходять за вчителем» можуть отримати 1500 віртуальних гривень на професійний розвиток і самостійно обрати одну або кілька програм на платформі «Вектор».
Щоб отримати кошти на професійний розвиток:
створіть або активуйте обліковий запис на «Векторі»;
підтвердіть особу та місце роботи;
окремо подайте заявку на участь у пілоті.
Зареєструватися в пілоті потрібно до 31 жовтня 2026 року.
Використати кошти — до 30 листопада 2026 року. Невикористаний залишок на наступний рік не переноситься.
Гортайте інструкцію, проходьте всі етапи реєстрації та обирайте свій вектор професійного розвитку.
Інструкція реєстрації: фото
Раніше ми інформували, що в Україні визначили умови проведення конкурсу "Учитель року-2027".