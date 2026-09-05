Не лише Ліза: як ще можна красиво назвати Єлизавету українською

Не "Ліза" – як ще назвати Єлизавету українською

Ім’я Ліза – досить популярне жіноче ім'я. Ви зустрінете як дівчинку, так і бабусю з цим іменем. А повна його українська версія – Єлизавета.

"Єлизавета" походить від давньоєврейського слова "еisheva" (אֱלִישֶׁבַע), яке тлумачать як "Богом я клянуся" або "клятва Богові".

До української мовної традиції ім’я прийшло не безпосередньо з давньоєврейської, а через грецьку та церковнослов’янську мови. Згодом воно закріпилося в давній східнослов’янській писемності, а українська мова виробила власну форму – "Єлизавета".

Досить часто його вимовляють як ЄлІзавета, але це російський варіант звучання імені – "Елизавета".

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А як бути з "Лізою"?

"Ліза" – коротка форма, яка теж вживається в українському мовленні, але вона не є єдиною формою імені. В українській можна утворити значно більше лагідних звертань:

Лізонька ;

; Лізочка ;

; Лізуня ;

; Лізуся ;

; Лізуня ;

; Лізечка ;

; Єлизаветонька ;

; Єлизаветочка ;

; Єлизаветонька.

Цікаво, що ім’я має цілу родину міжнародних відповідників: англійське – Elizabeth, французьке – Élisabeth, німецьке – Elisabeth, польське – Elżbieta, португальське – Isabel.

День Ангела Єлизавета відзначає кілька разів на рік – 5 лютого, 18 липня, 12, 18 вересня, 4, 14, 20 листопада, 31 грудня.

Раніше у народі були поширені варіанти – Лисавета, а також Савета. Вважається, що й давньоруське ім'я – Олісава (іноді Олисава) теж утворене від Єлизавети.

Тож якщо хочеться звернутися красиво й по-українськи, зовсім не обов’язково обмежуватися "Лізою". Єлизаветка, Лізонька, Лізочка, Лізуся – і кожна форма має свій настрій.

Однак застерігаємо від закінчень -ша, вони не притаманні для української фонетики – ні для чоловічих імен (Ілюша, Матюша, Тімоша, Льоша), ні для жіночих (Даша, Катюша, Маріша, Танюша, Валюша) – це російське калькування.

Бо іноді достатньо змінити кілька звуків – і звичне ім’я вже звучить зовсім по-іншому.